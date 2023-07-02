「孔子學院」妨礙學術自由 德國政府籲各大學終止合作

德國安全部門對中國日益增加的經濟和科學間諜活動感到震驚。在此背景下，德國各大學設立的中國「孔子學院」成為安全部門關注的焦點。德國教研部近日就敦促德國各大學，停止跟中國孔子學院的合作。（法新社）

2023/07/02 21:20

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據德國「商報」報導，德國安全部門對中國日益增加的經濟和科學間諜活動感到震驚。聯邦憲法保衛局最近將中國描述為「最大的威脅」。在此背景下，德國各大學設立的中國「孔子學院」成為安全部門關注的焦點。德國教研部近日就敦促德國各大學，停止跟中國孔子學院的合作。

德國聯邦情報局在最新的年度報告中，將孔子學院歸類為政治影響力的工具。報告稱：「在教育和研究領域，中國的活動和合作形式有可能損害學術自由。」德國聯邦政府多個部會已對此提出警告。

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根據德國政府的資料，目前德國仍有19所孔子學院，大部分設於大學，除了提供語文課程，還舉辦中國歷史和文化活動。德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示：「應從安全角度極其嚴格地看待這種合作。」德國內政部因此定期通知各大學相關危險，以提高他們的警覺性。

德國教研部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）表示：「與從前相比，各大學更應認真審視與孔子學院的關係，並履行終止與其合作的義務。我希望針對中國對德國科學和教育的直接影響，設立明確的限制。」

這不是史塔克－瓦特辛格首度拿孔子學院開刀，去年6月，她接受媒體訪問時就曾表示，若她擔任大學校長，將不會設立孔子學院，因為這些機構是由北京共同出資的。

德國國會秘密情報控制委員會主席馮諾茲（Konstantin von Notz）也認為：「人們對威權國家試圖在德國和歐洲科學界施加深遠影響的企圖仍然不夠敏感，因此，孔子學院的活動必須受到非常嚴格的審查，以有效保護科學自由，同時也保護我們的民主。」

德國聯邦情報局副局長基瑟維特（Roderich Kiesewetter）在談及間諜活動的危險時表示，德國迄今為止幾乎沒有採取任何行動來因應，例如，孔子學院被用來對海外華人進行間諜活動、社會控制和恐嚇。

基瑟維特將這類科學合作視為中國招募在相關科學領域具有特殊知識和技能的科學家和學生的捷徑，「這是中國混合戰略的一部分，目的是在實現其帝國野心，中國不僅存在於我們的網路中，也存在於我們大學的一些人的腦中」。

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