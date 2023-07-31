匿名惡搞？達美航空飛機疑乘客有威脅被迫半途返回

達美航空一架航班被檢舉有乘客造成威脅，整架飛機乘客被迫一起返航；示意圖，圖與本文無關。（美聯社）

2023/07/31 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州警方收到匿名檢舉，一名搭乘達美航空（Delta Air Lines）的男性旅客涉嫌對班機進行威脅，導致這架原定飛往紐澤西的飛機，被迫折返波士頓機場。

據紐約郵報報導，達美航空編號DL5770航班原先預訂30日下午從波士頓出發前往紐澤西州，卻因為警方接收到一通匿名電話宣稱一名乘客涉嫌對航班安全造成威脅，導致飛機半途折返回到了洛根將軍國際機場（Logan International Airport），後將一名身分不明的男子被帶下飛機。

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當局表示，當時到場的有麻州警察拆彈小組與爆裂物嗅探犬，在搜查了這名男性旅客的2件隨身行李後，並未發現任何危險物品，而該旅客也無其他託運行李，飛機在延誤了大約3個小時後再次飛往紐澤西的國際機場。

據警方表示，事件是由於一名匿名的第三方人士來電聯繫紐澤西州警，宣稱一名乘客「涉嫌對航班安全造成威脅」，才導致航程中斷。

而達美航空表示有關此事，應向實際運營該航班的共和航空（Republic Airways）詢問。共和航空公司隨後為航班延誤道歉，但仍沒有說明這名乘客真正被帶下飛機的原因。

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