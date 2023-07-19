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    達美航空乘客、空服員在近44度機艙熱昏 6人被抬下機

    達美航空讓乘客在不開空調的情況下在機艙內等待，多名乘客被熱昏。（圖擷自推特）

    達美航空讓乘客在不開空調的情況下在機艙內等待，多名乘客被熱昏。（圖擷自推特）

    2023/07/19 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕在炎熱的夏季待在沒有冷氣的空間是非常難受的事情，可能會引發熱衰竭與中暑的危險，美國達美航空（Delta Air Lines）17日發生一起讓乘客待在沒有空調的機艙內3小時，導致5名乘客與1名空服員因為熱昏，被用擔架抬下機，班機因此延誤的事件。

    綜合外媒報導，編號555的達美航空班機原訂17日從拉斯維加斯哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）飛往亞特蘭大，起初因為空服員人數不足而誤點，機上的乘客們在沒有空調，溫度為華氏111度（約攝氏43.8度）的機艙內待了3個小時，陸續有乘客因為身體不適而昏倒。

    空服員在飛機上忙進忙出，替身體不適的乘客們戴上氧氣罩，並為糖尿病患者提供三明治，福斯新聞製作人蓋爾文（Kirsta Garvin）表示，直到第4個小時，才有醫護人員拿著擔架，將被熱昏的人抬下飛機，由於熱昏的乘客太多、空服員人數不足，達美航空宣布該班機延至18日早上7時起飛，但旅客們隔日起床後發現航班再次被取消。

    達美航空事後針對這起事件發出一份聲明「我們為7月17日從拉斯維加斯飛往亞特蘭大的編號555的航班給乘客們帶來的體驗致歉，我們的團隊正在調查導致機艙內溫度不舒適的情況，也感謝哈里瑞德國際機場的員工與醫護人員做的努力。」該航班的乘客們也收到道歉與賠償。

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