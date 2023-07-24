飛機降落卡民宅屋頂「整架成廢鐵」 機上3人幸運生還

一架私人小型飛機在昨（23）日撞上一棟民宅。（圖擷取自臉書Georgetown Texas Fire Department）

2023/07/24 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州喬治敦市發生一起小型飛機失事意外，一架私人小型飛機在昨（23）日撞上一棟民宅，幸好該住宅處於閒置狀態，沒有人受傷。整架飛機嚴重受損，機上的3名乘客都被送往醫院，沒有受到致命傷。目前國家運輸安全委員會（NTSB）已展開調查，釐清此次事故原因。

綜合外媒報導，這架單引擎Beech BE35小型飛機從克爾維爾（Kerrville）起飛，當飛機準備降落喬治敦（Georgetown）結束這趟120英里的旅程時，飛機飛行高度突然下降，最終撞上一棟2層樓高民宅屋頂並卡住。飛機墜毀後，整架飛機幾乎變成了廢鐵，飛機的殘骸散落在屋頂和閣樓周圍，可見撞擊力道之大。

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事故地點位於喬治敦行政機場附近，飛機載有1名男飛行員和2名女乘客，機上3人在碰撞中受傷，幸好經過醫療治療後，於當日稍晚都平安出院，傷勢並未危及性命。此次意外造成的房屋損壞僅限於閒置的民宅，沒有人受到影響。

附近居民表示，當時飛機降落時撞上民宅屋頂，乘客們感到害怕且困惑，試圖從屋頂洞口跳下來，最終在鄰居幫助下從陽台下樓，並從閣樓樓梯脫困。

整架飛機嚴重受損，機上的三名乘客都被送往醫院，沒有受到致命傷。（圖擷取自臉書Georgetown Texas Fire Department）

整架飛機幾乎變成了廢鐵，飛機的殘骸散落在屋頂和閣樓周圍。（圖擷取自臉書Georgetown Texas Fire Department）

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