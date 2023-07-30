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    母遭警察追捕 竟挾女兒掐頸當「人肉盾牌」 嗆警：有種開槍

    美國一名母親（右圖）因危險駕駛遭警方追捕，沒想到在與警方對峙時，她竟突然將14歲女兒拖下車並掐住她的脖子，擋在自己身前當作「人肉盾牌」，並對警察嗆聲「開槍！開槍射我！向我們開槍」，行徑相當恐怖。（圖片擷取自YT）

    美國一名母親（右圖）因危險駕駛遭警方追捕，沒想到在與警方對峙時，她竟突然將14歲女兒拖下車並掐住她的脖子，擋在自己身前當作「人肉盾牌」，並對警察嗆聲「開槍！開槍射我！向我們開槍」，行徑相當恐怖。（圖片擷取自YT）

    2023/07/30 23:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名母親因危險駕駛遭警方追捕，沒想到在與警方對峙時，她竟突然將14歲女兒拖下車並掐住她的脖子，擋在自己身前當作「人肉盾牌」，並對警察嗆聲「開槍！開槍射我！向我們開槍」，行徑相當恐怖。

    綜合外媒報導，本月20日，美國德州一名35歲女子亨利（Tenescha Selena Henry）因多次隨意變換車道且逆向遭警方追捕，沒想到亨利竟不配合調查，與警方展開時速高達160公里的追逐戰。

    追逐長達40公里後，亨利的車子因汽油耗盡於是被迫停在一座停車場內，沒想到亨利下車後竟突然打開後座，將女兒拖出車外並掐住她的脖子，嗆警察有種開槍，「開槍！開槍射我！向我們開槍」，嚇得女兒當場大哭並不斷懇求母親「停下來」。

    副警長彼德斯（A. Peters）表示，在對峙過程中警方發現車內中還有第3人，疑似為亨利的前任或現任伴侶。在安置該名男子後，警方趁亨利不注意時，成功繞到她的身後並用電擊槍將她制伏，女孩也順利被救出。

    「這是一個非常危險的情況，把你自己的家人，更不用說你的女兒，放在潛在的危險面前，對我來說有點瘋狂。」彼德斯表示，除了該驚悚事件以外，事後更在亨利的車內查獲20多張非法盜取的信用卡、健保卡、駕照等，並發現亨利曾試圖使用這些卡片進行非法活動。日前亨利遭控犯下逃避逮捕、危害兒童和詐欺罪，目前已被關押在哈里斯縣監獄，預計將在9月27日再次出庭，她的女兒目前已交還給祖父母。

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