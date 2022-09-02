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    警察開槍民事若判賠 方仰寧承諾由警察局負責到底

    南市警察局長方仰寧表示，警察開槍民事若判賠，以後由警察局「處理到底」。（記者蔡文居攝）

    南市警察局長方仰寧表示，警察開槍民事若判賠，以後由警察局「處理到底」。（記者蔡文居攝）

    2022/09/02 12:22

    〔記者蔡文居／台南報導〕警察不敢開槍是因為怕寫報告？台南市警察局長方仰寧今天表示，警察不敢開槍並非怕寫報告，而是刑事無罪，民事卻要賠，他承諾以後民事賠償的部分，由南市警察局「處理到底」。

    南市議員盧崑福今天質詢時，質疑現今警方普遍不敢開槍，主要是為了擔心開槍後報告寫不完。

    南市警察局長方仰寧表示，警察不敢開槍並非怕寫報告，而是開槍後，往往刑事判無罪，民事卻要賠，因此以後民事部分，他在此承諾，他已向警察弟兄告知，「以後民事的部分，我們警察局處理到底，包括律師、賠償。」而未來警械使用條例修法後，使用警械就是由國家來賠償。

    市長黃偉哲也說，市府會當警察的後盾，該使用警械時就使用警械。

    另外，盧崑福今天秀出數據，質疑台南市犯罪率六都最高。方仰寧則表示，如果檢討發生率，對台南市相對不公平，因為發生率是以犯罪的發生數來除以人口數，而台南的人口數只有185萬多人，相對於2、300萬、400多萬的其他都市，台南是相對的比較弱勢。但如果是破獲率，台南算是名列前茅，所以如果光是一直的檢討發生率，自然會增加員警的工作績效壓力。

    他說，南市這兩位英勇殉職的同仁，就是因為轄區發生的一件機車竊盜，他們就想方設法的要趕快把它追回來，因為有發生就必須要有破獲。

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