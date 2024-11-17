川普防長人選爆性侵黑歷史 封口費疑雲成最大炸彈

赫格塞斯與妻子珍妮佛‧赫格塞斯（Jennifer Hegseth）合影。（圖：Instagram/Peter Hegseth）

2024/11/17 20:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普提名擔任下任國防部長的福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth），捲入7年前性侵疑雲，據報導他以金錢換取受害女子噤聲。

根據《華盛頓郵報》報導，事發於2017年10月8日凌晨，地點在加州蒙特雷凱悅酒店（Hyatt Regency Monterey Hotel）。當時赫格塞斯受邀在加州共和黨婦女聯盟年會發表演說，會後與其他賓客在酒店酒吧聚會。

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受害女子當時負責確保赫格塞斯隔天能準時搭機。案發當晚，她接獲2名女賓客簡訊，指稱赫格塞斯「強勢地表達想帶她們上樓的意圖」。當事人表示介入勸阻後，接下來6至9小時的記憶十分模糊，直到發現自己在赫格塞特房間，之後又跌跌撞撞找到自己的房間。

據報導，受害女子返家後憶起遭性侵的片段，隨即前往醫院進行性侵驗傷，驗出含有精液反應。蒙特雷市警方證實，受害人右大腿有瘀傷，但最終未對赫格塞斯提出刑事起訴。

赫格塞斯的律師帕拉托雷（Timothy Parlatore）承認當事人支付封口費，但強調是因擔心指控曝光恐遭福斯開除。他辯稱赫格塞斯當時醉酒，反而是受害女子「主動」，但警方並不認同這種說法。

現年44歲的赫格塞斯是伊拉克、阿富汗戰爭退役軍官，現為福斯新聞週末節目主持人。他的提名引發爭議，外界質疑其能否勝任管理年度預算8420億美元、近300萬名員工的國防部。他曾公開抨擊自由派是「國內敵人」，並反對女性擔任戰鬥角色。

針對性侵疑雲，川普團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）表示，赫格塞斯已否認所有指控，且未遭起訴，期待他通過參議院同意後，「讓美國再次偉大安全」。

赫格塞斯胸前的耶路撒冷十字架刺青，近來也被自由派媒體大作文章。（圖：Instagram/Peter Hegseth）

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