華爾街日報：與川普談話後 歐洲領袖對烏俄和談轉樂觀

烏克蘭總統澤倫斯基9月27日在紐約與川普會面。（美聯社檔案照）

2024/11/17 20:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》17日指出，針對以外交方式推動烏克蘭和俄羅斯和平談判，歐洲國家領袖在與美國總統當選人川普談話後態度轉趨樂觀，認為川普已接受俄國必須做出讓步，以及必須避免間接鼓舞中國在亞洲地區躁進等原則。雖然烏克蘭政府對川普團隊的做法感到不安，但也認為川普為這場膠著的戰事帶來某種不確定性，基輔方面應可善加利用。

歐洲各國與川普團隊在烏俄和談議題上的一致性，較6個月前出現巨大轉變，當時歐洲官員還對川普放話透過談判迅速止戰的承諾感到恐懼，擔心川普會以犧牲烏克蘭為代價與克里姆林宮達成協議。

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然而，在與川普進行一系列電話談話後，歐洲官員態度轉趨樂觀，認為川普已經同意必須迫使俄國總統普廷真正做出讓步，以及一旦在克宮面前示弱，恐間接鼓舞中國在亞洲地區更加咄咄逼人。

與烏克蘭高層交談過的外國官員和顧問表示，基輔一方面對川普感到緊張，但也擔心賀錦麗政府會延續拜登政策，使這場戰爭繼續處於窒息狀態。川普為烏俄雙方都帶來不確定性，基輔認為可以利用這一點。

雖然烏國官員仍表明，目標是取回被俄國佔領的近廿％領土，但基輔10月民調顯示，32％民眾準備放棄部分領土，換取止戰及維護國家獨立，比例高於1年前的14％。

本月初在匈牙利布達佩斯舉行的歐洲理事會非正式會議上，歐洲領袖首次討論如果川普上任後停止對烏援助，歐洲能否提供基輔所需的軍事、資金和人道支援，其中波蘭、波羅的海國家和北歐國家皆堅定支持，但法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼皆持謹慎態度。

鑑於烏軍持續因為軍隊人力和武器不足掙扎，俄國卻在損傷慘重下仍緩步前進，許多歐洲官員逐漸意識到，時間或許不站在基輔一邊，烏俄止戰愈來愈有必要。

然而，歐洲各國仍深感擔憂的是，川普將如何推進烏俄和談，以及普廷是否會進行「真誠」的談判。

川普顧問已提出各種方案，所有方案都明顯打破拜登政府「不管（戰爭）打多久」（as long as it takes）的方針。如果這些方案被納入烏俄和談最終協議中，烏國可能會在20年內不加入北大西洋公約組織（NATO），但同時接收更多武器，以嚇阻俄國再次入侵。

歐洲更深層的擔憂是，如果普廷不認真參與談判，甚至尋求加強對烏國的控制，那麼川普能達成的成果就存在不確定性，美國和歐洲方面都評估這種情況並非不可能發生。

歐洲官員表示，若烏國被排除在北約之外，就必須向其提供足夠的軍事支持，而且希望美國不要袖手旁觀。此外，川普也可能要求歐洲各國為烏國提供安全保障，並監督可能延伸數百英里的停火線，任何這類決策都可能為各國帶來政治挑戰。

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