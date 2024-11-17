美中暗戰！APEC聲明暗藏機鋒 「一詞」觸動北京敏感神經

2024年APEC會議各國與會元首與領袖共同拍攝大合照。（歐新社）

2024/11/17 19:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕2024今年的亞太經濟合作會議（APEC）峰會16日在秘魯利馬落幕。這個成立35年的組織在美國總統當選人川普（Donald Trump）可能改變多邊貿易政策的背景下，21個成員經濟體發表聯合聲明，呼籲強化自由貿易與區域連結。

聯合聲明雖未直接提及川普11月5日勝選，但提到全球貿易與投資環境日趨嚴峻。聲明強調：「在此情況下，有效的多邊合作更形重要」，並重申「確保亞太維持全球最具活力與連結的區域」的承諾。

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各方領袖在19點宣言中，重申過去關注的重點，包括因應氣候變遷、確保糧食與能源安全、推動世界貿易組織（WTO）改革，以及提升供應鏈效率等。聲明也觸及擴大女性參與經濟、促進邊境管理合作、打擊貪腐，以及協助非正式經濟轉型等議題。

區域政治議題引發分歧。秘魯主席聲明提到，成員經濟體在閉門會議中，就俄烏戰爭與加薩衝突等議題各持己見。部分成員認為這些議題影響全球經濟，應納入討論；但反對者認為APEC不適合討論這類議題，最終以「共識」為由，未將相關內容納入聲明。

前美國APEC大使葛林伍德（Larry Greenwood）透露，聲明用字遣詞反映各方角力。描述貿易環境的形容詞，從過去三個增加到現在的兩倍以上，如中方對「公平」（fair）一詞敏感，認為暗指反中；美方則因工會壓力，對「自由」（free）一詞謹慎，最後加入「開放」（open）等字詞折衷。

香港《南華早報》分析，川普勝選已成為會議核心議題。他曾揚言對所有進口品課徵20%關稅，對中國商品徵收60%關稅，甚至可能針對透過第三地轉口的中國商品加徵關稅。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究發現，亞太地區僅澳洲對美貿易呈現逆差，預期這將是川普施政重點。

支持者強調，APEC的價值在於每年舉行約270場工作小組會議，討論從海關便利化到永續金融等實務議題，雖不會成為頭條新聞，卻能促進貿易便利化。然而，前APEC官員指出，隨著美中對抗加劇，達成共識愈發困難。

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