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    紋身風波！ 川普防長人選與媒體交鋒 宗教歧視論戰延燒

    赫格塞斯胸前刺有耶路撒冷十字架的紋身。（圖：Instagram/Peter Hegseth）

    赫格塞斯胸前刺有耶路撒冷十字架的紋身。（圖：Instagram/Peter Hegseth）

    2024/11/17 14:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》報導，美國候任總統川普提名的國防部長人選、福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）16日強力反擊外界質疑，駁斥其身上紋身代表白人至上主義的說法，痛批媒體「反基督教歧視」。

    現年44歲的赫格塞斯曾在阿富汗、伊拉克服役，擁有普林斯頓大學及哈佛大學學位。他胸前刺有耶路撒冷十字架，手臂內側刺有拉丁文「Deus Vult」（意為「上帝旨意」）的紋身，這些符號源自基督教十字軍東征時期。

    爭議源於《美聯社》報導指出，2021年一名陸軍國民兵成員向軍方高層警告，認為赫格塞斯的「Deus Vult」紋身曾為白人至上主義者採用，將他標記為「內部威脅」。

    「媒體對基督徒的偏見暴露無遺。他們可以攻擊我，我毫不在乎，但這種針對基督徒、保守派、愛國者和一般美國人的打壓，在川普的國防部會在第一天就終止。」赫格塞斯16日在X平台發文反擊。

    副總統當選人范斯（JD Vance）也為赫格塞斯辯護，斥責《美聯社》「令人不齒的反基督教偏見」，要求該組織為此道歉。

    這並非赫格塞斯首次因紋身惹議。他在2021年透露，原定擔任拜登總統就職典禮警衛的任務，疑因耶路撒冷十字架紋身遭撤換。

    值得注意的是，赫格塞斯主張改革國防部，曾在其著作《戰士之戰》（The War on Warriors）中，抨擊拜登政府推動的「覺醒」（woke）政策和多元性、公平性與包容性（DEI）計畫措施，認為這嚴重影響軍隊招募。

    赫格塞斯手臂內的拉丁文「Deus Vult」（意為「上帝旨意」）紋身。（圖：Instagram/Peter Hegseth）

    赫格塞斯手臂內的拉丁文「Deus Vult」（意為「上帝旨意」）紋身。（圖：Instagram/Peter Hegseth）

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