扯！用毒品溶液浸泡T恤搭機托運 美洛杉磯海關逮捕女學生

美國加州洛杉磯機場海關，在20歲女學生行李箱內發現泡過毒品溶液的白色T恤。（圖擷自United States District Court for the Central District of California網站）

2024/11/17 16:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕竟然還有這種走私毒品方式！美國加州洛杉磯機場海關，近來發現20歲女學生薩可瓦-曼特（Myah Saakwa-Mante）托運的行李箱相當可疑，沒想到在裡面搜出浸泡過毒品溶液的T恤，隨即將其逮捕。

據《福斯新聞》報導，刑事起訴書顯示，薩可瓦-曼特為居住在英國的學生，來美國旅行2天後準備前往澳洲，但在機場櫃檯報到後，洛杉磯海關發現她的行李箱內有13件溼答答的白色T恤，並且有些許不明白色結晶。

請繼續往下閱讀...

經過檢驗後，當局確認不明物質為冰毒，13件濕衣服的總重達到13公斤，海關人員連忙將薩可瓦-曼特帶到行李安檢區，沒收了她身上的2支iPhone並將其逮捕。

薩可瓦-曼特隨後承認行李箱是自己的，T恤則是她用Apple Pay在目標百貨（Target）購入，對於冰毒的來源她一概不知。至於薩可瓦-曼特前往澳洲是要和「男友」碰面，但她從來都沒有見過這名「男友」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法