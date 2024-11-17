為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！用毒品溶液浸泡T恤搭機托運 美洛杉磯海關逮捕女學生

    美國加州洛杉磯機場海關，在20歲女學生行李箱內發現泡過毒品溶液的白色T恤。（圖擷自United States District Court for the Central District of California網站）

    美國加州洛杉磯機場海關，在20歲女學生行李箱內發現泡過毒品溶液的白色T恤。（圖擷自United States District Court for the Central District of California網站）

    2024/11/17 16:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕竟然還有這種走私毒品方式！美國加州洛杉磯機場海關，近來發現20歲女學生薩可瓦-曼特（Myah Saakwa-Mante）托運的行李箱相當可疑，沒想到在裡面搜出浸泡過毒品溶液的T恤，隨即將其逮捕。

    《福斯新聞》報導，刑事起訴書顯示，薩可瓦-曼特為居住在英國的學生，來美國旅行2天後準備前往澳洲，但在機場櫃檯報到後，洛杉磯海關發現她的行李箱內有13件溼答答的白色T恤，並且有些許不明白色結晶。

    經過檢驗後，當局確認不明物質為冰毒，13件濕衣服的總重達到13公斤，海關人員連忙將薩可瓦-曼特帶到行李安檢區，沒收了她身上的2支iPhone並將其逮捕。

    薩可瓦-曼特隨後承認行李箱是自己的，T恤則是她用Apple Pay在目標百貨（Target）購入，對於冰毒的來源她一概不知。至於薩可瓦-曼特前往澳洲是要和「男友」碰面，但她從來都沒有見過這名「男友」。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播