怵目驚心！普吉島儒艮成無頭浮屍 疑因牙齒可避邪遭斬首

普吉島碼頭驚現無頭儒艮浮屍，推測死亡天數至少4天。（擷取自Theerasak Saksritawee/Facebook）

2024/11/17 16:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島海域近日出現一具無頭儒艮腐屍，其頸部以上被平整割下，漂浮在水面上，成為該地區本月第3起儒艮死亡案例。

綜合泰媒報導，位於泰國普吉島東北部的邦龍碼頭（Bang Rong Pier）14日漂來一隻成年雄性儒艮的屍體。這具儒艮身長約2.2公尺，重達250公斤，頸部以上遭鋒利器械割斷，研判是人為造成，村民發現後隨即通報警方，並由相關單位介入處理。

請繼續往下閱讀...

沿海資源研究中心表示，這隻儒艮死亡時間約為4至5天，屍體已嚴重腐爛，右鰭還有被繩索勒綁的痕跡。此外，其健康狀況原本不佳，可能是從泰國南部的董里府游至普吉島覓食。當地村民協助打撈屍體時不禁落淚，認為無論儒艮當時是否已死亡，都不應被如此對待。

儒艮死狀悽慘的照片曝光後，隨機掀起熱議，有人推測儒艮遭斬首是為了將其牙齒製成避邪物品，網友們紛紛譴責此種行為，「好可憐、太讓人揪心了」、「甚麼瘋癲的迷信，要摧毀一條生命」、「愚蠢的信仰將邪念動到動物身上，儒艮太可憐了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法