償債或準備抗川銀彈？ 賀錦麗團隊選後持續募款

美媒指出，賀錦麗在總統大選敗選後，仍持續以對抗川普施政議程為由，向支持者籌措資金。（歐新社）

2024/11/17 15:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》16日報導，在總統大選期間募集超過10億美元（逾320億台幣）資金的民主黨候選人賀錦麗團隊，在選後仍不斷呼籲支持者捐款，但未表明是要償還任何潛在債務，而是強調將用來應對川普接下來的人事安排，以及一些懸而未決的國會選舉。

據報導，來自密西根州的民主黨策士赫蒙德（Adrian Hemond）表示，在輸給川普後，賀錦麗競選團隊要求他繼續幫忙募款，「賀錦麗團隊的支出肯定超過他們籌集的資金，現在正忙於籌集更多資金」。

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赫蒙德提到，民主黨黨幾乎每天都向賀錦麗的捐款者名單發出小額捐款的呼籲，其中大多數人曾捐過數百美元或更少。不僅如此，他們在選後也個別向更慷慨的捐款者發出呼籲。

川普13日宣布提名佛州共和黨籍聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）擔任司法部長後的幾個小時內，賀錦麗的支持者就收到為「賀錦麗對抗基金」（the Harris Fight Fund）提供更多資金的電子郵件，稱民主黨人「必須阻止他們執行川普的報復計畫」，並指出「即使是川普的共和黨盟友也對此一內閣人選感到震驚」。

15日，賀錦麗再次向支持者提出請求，「只要我們繼續奮鬥，美國諾言的光芒就會燃燒」。她還補充道，「全國各地仍有許多關鍵的競選勢均力敵，或有重新計票的可能性，甚至有些地方還懸而未決」。

民主黨現在的籌款行動反映競選期間的龐大支出，試圖維持對抗川普政府的基本政治行動，以及為2026年國會期中選舉面臨的挑戰預作準備。不過，這也令人質疑民主黨如何運用龐大資金，包括選戰期間屢屢邀請流行音樂巨星等名人一起舉辦活動，以及在各種非傳統空間投放廣告。

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