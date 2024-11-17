墨西哥古蹟驚現兒童骸骨！ 阿茲特克人祭祀慘況曝光

42具兒童遺骸揭示阿茲特克人祭祀儀式。（圖取自INAH專頁）

2024/11/17 15:35

〔記者陳成良／綜合報導〕考古學家最新研究顯示，15世紀墨西哥特諾奇提特蘭（Tenochtitlán，今墨西哥市）發現的42具兒童遺骸，極可能是當時阿茲特克人（Aztec）為了平息雨神怒火、終結嚴重乾旱而進行的祭祀犧牲。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這批遺骸於1980至1981年間在特諾奇提特蘭最重要的宗教建築「大神廟」（Templo Mayor）被發掘出土。死者年齡介於2至7歲之間，屍體呈仰臥姿勢，四肢屈曲，被安置在以砌石砌成的箱體內，底部墊有沙層。部分遺骸配戴項鍊等裝飾品，口中含有綠寶石珠。

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墨西哥國家人類學暨歷史研究所（INAH）大神廟計畫主持人、考古學家李奧納多・洛佩茲・盧漢（Leonardo López Luján）指出，根據「墨西哥乾旱地圖集」（Mexican Drought Atlas）的記錄，以及地質資料分析，中部墨西哥在1452至1454年間曾發生重大乾旱。

「阿茲特克政府最初採取開放王室糧倉、向最貧困階層分配食物的方式因應危機，同時在大神廟進行大規模兒童祭祀，試圖平息特拉洛克神（Tláloc，雨神）的憤怒。」盧漢解釋，「然而乾旱持續時間過長，使得政權日益脆弱，最終被迫允許民眾大規模遷徙。」

研究發現，這場發生在統治者蒙特祖馬一世（Moctezuma I）在位期間的乾旱，不僅摧毀農作物收成，更導致許多饑民不得不將子女賣給鄰近城鎮換取食物。

考古團隊在現場發現，這些被犧牲的孩童遺體被塗抹藍色顏料，周圍散布貝殼和小鳥，伴隨11尊火山岩雕刻的雨神面像。研究人員推測，這種裝扮可能是為了讓這些孩童化身為雨神的侍從「雨矮人」（rain dwarves）。

相關研究成果已於日前在墨西哥國家學院舉辦的第九屆「透過知識獲得解放：水與生命」研討會上發表。

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