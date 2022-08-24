警情急開槍擊中副駕座女 檢︰合法用槍不起訴

潘姓員警去年遭車衝撞，情急下開槍反擊，射死坐在副駕駛座的乘客。檢方調查後，認定潘員為合法使用槍械，處分不起訴。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

2022/08/24 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕一名員警遭衝撞開槍反擊，雖不幸擊中坐在副駕駛座的乘客致死，但他是在具急迫情形下果敢用槍，檢方認定合法使用槍械，處分不起訴。

去年四月二十五日晚間，二十九歲林姓女子駕駛奧迪Q7休旅車搭載卅歲林姓女友人，行經新北市新莊區時衝撞潘姓警員，潘員情急下連開兩槍，其中一發子彈射死坐在副駕駛座的林女，遭控殺人及業務過失致死罪。

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檢方調查，案發時林女載友人行經新莊中港東路及中港三橋路口時，遇警臨檢，員警確認沒喝酒後放行，但潘員查詢警用電腦發現柯姓車主是通緝犯，拍窗示意停車受檢，怎料開車的林女因無照且車上有毒品，駕車衝撞前車，再倒車撞路旁汽車，挪開空間開溜。

潘員立刻站在駕駛座前方，拿出配槍喝令「停車」，林女不為所動駕車衝撞，致潘員趴在引擎蓋上被拖行，情急下在一點零八秒左右連開兩槍，其中一槍射中坐在副駕駛座的林女致死；潘員稱，當時是想射擊輪胎及引擎。

檢方綜合警方職務報告、監視器畫面，同時指揮警方重建現場彈道等證據，判定潘員與死者無仇恨，死者坐在副駕駛座沒開車，潘員不會甘冒殺人刑責執意致死者於死之理。

檢方認為，駕車的林女當時不願受檢，數度衝撞周遭車輛，甚至直接撞潘員，雙方距離如此接近，潘員並無他法阻止林女繼續衝撞及逃竄危害公眾，基於維護自身及他人生命、身體及財產安全的急迫需要，朝輪胎及引擎部位開槍，屬合法使用警槍，依此處分不起訴。

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