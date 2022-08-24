為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警情急開槍擊中副駕座女 檢︰合法用槍不起訴

    潘姓員警去年遭車衝撞，情急下開槍反擊，射死坐在副駕駛座的乘客。檢方調查後，認定潘員為合法使用槍械，處分不起訴。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    潘姓員警去年遭車衝撞，情急下開槍反擊，射死坐在副駕駛座的乘客。檢方調查後，認定潘員為合法使用槍械，處分不起訴。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    2022/08/24 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕一名員警遭衝撞開槍反擊，雖不幸擊中坐在副駕駛座的乘客致死，但他是在具急迫情形下果敢用槍，檢方認定合法使用槍械，處分不起訴。

    去年四月二十五日晚間，二十九歲林姓女子駕駛奧迪Q7休旅車搭載卅歲林姓女友人，行經新北市新莊區時衝撞潘姓警員，潘員情急下連開兩槍，其中一發子彈射死坐在副駕駛座的林女，遭控殺人及業務過失致死罪。

    檢方調查，案發時林女載友人行經新莊中港東路及中港三橋路口時，遇警臨檢，員警確認沒喝酒後放行，但潘員查詢警用電腦發現柯姓車主是通緝犯，拍窗示意停車受檢，怎料開車的林女因無照且車上有毒品，駕車衝撞前車，再倒車撞路旁汽車，挪開空間開溜。

    潘員立刻站在駕駛座前方，拿出配槍喝令「停車」，林女不為所動駕車衝撞，致潘員趴在引擎蓋上被拖行，情急下在一點零八秒左右連開兩槍，其中一槍射中坐在副駕駛座的林女致死；潘員稱，當時是想射擊輪胎及引擎。

    檢方綜合警方職務報告、監視器畫面，同時指揮警方重建現場彈道等證據，判定潘員與死者無仇恨，死者坐在副駕駛座沒開車，潘員不會甘冒殺人刑責執意致死者於死之理。

    檢方認為，駕車的林女當時不願受檢，數度衝撞周遭車輛，甚至直接撞潘員，雙方距離如此接近，潘員並無他法阻止林女繼續衝撞及逃竄危害公眾，基於維護自身及他人生命、身體及財產安全的急迫需要，朝輪胎及引擎部位開槍，屬合法使用警槍，依此處分不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播