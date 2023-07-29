尼日政變軍頭自稱元首 麾下組織獨掌行政立法大權

尼日政變領袖陸軍上校阿卜杜拉赫曼（Abdourahamane Tiani）28日透過國有電視台宣布成為尼日元首，圖為阿卜杜拉赫曼。（法新社）

2023/07/29 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕西非內陸國家、世界第七大鈾（uranium）生產國尼日26日發生政變，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭總統衛隊扣押至今仍未獲釋，政變領袖陸軍上校阿卜杜拉赫曼（Abdourahamane Tiani）28日透過國有電視台宣布成為尼日元首，同時也是軍事組織「國土安全委員會」（CNSP）主席，並暫停尼日憲政，解散原有政府機構，一切立法與行政全由「國土安全委員會」執行。

根據《路透》報導，26日尼日發生軍事政變，政變領袖阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）當日晚間宣布廢黜貝佐姆，以「國家安全局勢」為由奪取政府，並暫停機構運作，阿卜杜拉赫曼當時表示，政變是由名為「國土安全委員會」的軍人組織所發起。至於總統貝佐姆一家人，遭軟禁至今仍未獲釋，有他國領導人在政變後試圖與他們接觸，表示貝佐姆與家人目前一切安好。

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《路透》指出，政變發生後，28日阿卜杜拉赫曼現身國有電視台，稱他就是「國土安全委員會」主席，並由另外一位官員宣讀聲明，稱「國土安全委員會」主席為尼日國家元首，提及已暫停尼日舊有憲法，將會解散所有政府機構，立法權與行政權都將交由「國土安全委員會」執行，直到恢復憲法為止，不過，當天下午阿卜杜拉赫先與尼日各部會首長開會，會議後承諾各部會仍會暫時持續運作。

針對阿卜杜拉赫曼政變就位元首，目前仍無外國勢力進行干預。不過，法國28日表示，仍承認貝佐姆是尼日唯一合法總統，並稱尼日政變行動仍未成功，而美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）表示，非洲內部仍然還有外交空間可以斡旋，就美方外交而言，接下來與尼日的合作將會取決於尼日是否符合「民主標準」，至於歐盟部分，歐盟威脅要削減對尼日的發展預算支持，西非國家經濟共同體則希望軍方可以儘快交還政權，讓事件落幕。

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