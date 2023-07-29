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    普里格津高呼支持尼日政變 稱願提供瓦格納傭兵協助維持秩序

    普里格津近日在社交媒體上發布語音訊息稱，支持尼日政變，尼日人民早該從西方殖民者手裡「解放」，圖為普里格津資料照。（美聯社）

    普里格津近日在社交媒體上發布語音訊息稱，支持尼日政變，尼日人民早該從西方殖民者手裡「解放」，圖為普里格津資料照。（美聯社）

    2023/07/29 10:08

    〔即時新聞／綜合報導〕瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）於兵變失敗後流亡白俄羅斯，針對西非內陸國家尼日26日發生軍方政變，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭監禁，普里格津在社交媒體上發布語音訊息稱支持尼日政變，尼日人民早該從西方殖民者手裡「解放」，並表態願意提供瓦格納傭兵協助維持秩序。

    根據《路透》報導，普里格津於尼日發生政變後在自己的Telegram上發布語音訊息指，尼日到了該從西方殖民者手中「解放」的時刻，並稱願意提供瓦格納傭兵協助尼日維持秩序，他說，「尼日所發生的事情不過就是尼日人民與殖民者的鬥爭，殖民者長期以來試圖強加規範與條件在尼日人民身上」，是因為殖民者尼日才一直沒辦法有效發展。

    《路透》指出，普里格津表示，「現在，他們正在爭取獨立，其餘後續事情，毫無疑問將要仰賴尼日人民及接下來政府的效率，但最主要的事情是，他們把殖民者趕走了」，他發布訊息時並未露臉，但措辭語氣及聲音皆與普里格津非常相像，從語音訊息來看，除了透露他還是自由之身外，看起來瓦格納傭兵集團在非洲也依然保持活躍。

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