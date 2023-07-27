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    尼日政變！總統貝佐姆遭軍方挾持 全國實施宵禁

    阿卜杜拉赫曼上校（藍衣者）透過電視演說，宣布貝佐姆政權已遭終結。（法新社）

    阿卜杜拉赫曼上校（藍衣者）透過電視演說，宣布貝佐姆政權已遭終結。（法新社）

    2023/07/27 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕西非國家尼日共和國（Niger）總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）已遭總統衛隊關押數小時。26日晚間，一群軍人聲稱已推翻尼日政府，宣布所有機構暫停服務、關閉邊境並實施宵禁。

    據《路透》報導，在9名身穿軍裝的軍人圍繞下，阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）上校透過電視演說宣布：「國防與安全部隊基於安全局勢惡化和治理不善，已決定結束（總統貝佐姆）政權。」

    阿卜杜拉赫曼表示，共和國「所有機構」都將暫停服務、邊界關閉並實施宵禁「直到另行通知」；阿卜杜拉赫曼同時警告外國勢力不得干預，強調安全部隊將確保貝佐姆的人身安全。

    親近貝佐姆的消息人士指出，心懷不滿的總統衛隊成員25日封鎖位於首都尼阿美（Niamey）的總統官邸與辦公室出入口，並在談判破局後「拒絕釋放總統」。

    消息人士認為政變「注定將失敗」。貝佐姆政府是尼日首個民選政府，該國1960年脫離法國獨立以來，經歷了4次軍事政變。

    在尼日軍人聲稱推翻政府不久後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對外表示，美國對尼日的經濟援助能否延續，取決於該國能否維持「民主治理」。

    布林肯稱，已與尼日總統貝佐姆通話，貝佐姆顯然在政變中遭到扣押，他並傳達美國對貝佐姆及尼日民主政體「堅定不移的支持」。

    自2012年以來，美國已挹注約5億美元（約新台幣156.12億元）幫助尼日加強安全。德國則在今年4月份宣布，參加為期3年的歐洲軍事任務，旨在提高尼日的軍事實力。

    德國智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung）沙赫爾（Sahel）項目負責人萊辛（Ulf Laessing）表示：「貝佐姆一直是西方在沙赫爾地區的唯一希望。法國、美國和歐盟在該地區投入了大量資源，支持尼日及其安全部隊。」

    萊辛補充，政變無疑為俄羅斯和其他勢力在尼日擴大影響力「創造機會」。

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