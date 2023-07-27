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    美防長奧斯汀訪太平洋島國巴紐 強調不尋求建立永久基地

    本月27日，美國國防部長奧斯汀（左）與巴紐總理馬拉普（右）於巴紐首都莫士比進行會談。（法新社）

    本月27日，美國國防部長奧斯汀（左）與巴紐總理馬拉普（右）於巴紐首都莫士比進行會談。（法新社）

    2023/07/27 13:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國部長奧斯汀（Lloyd Austin）27日在拜訪太平洋島國巴布亞紐幾內亞時強調，美國雖於5月同巴紐簽署防禦合作協議，該協議為美方及巴紐搭起框架，讓美國能協助翻新巴紐的民用、軍用港口與機場，巴紐第二大城主要港口亦將作為美國的緊急應變管理基地使用，美方不會在巴紐尋求建立「永久基地」。

    根據《路透》報導，作為首位訪問巴紐的美國國防首長，27日奧斯汀與巴紐總理馬拉普（James Marape）進行會談，加深雙方接觸，並宣布美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）船艦將基於海上執法協議，於8月停泊巴紐，巴紐第二大城、中部萊城（Lae）港口則將作為美方的緊急應變管理基地所用。

    對此，奧斯汀會後於巴紐首都莫士比舉辦的記者會上強調，「我只是想表達的更清楚，我們並非在巴紐尋求建立永久基地」。根據美國與巴紐達成的國防合作協議，美軍將可使用北部的隆布魯海軍基地、摩摩特機場，以及首都莫士比、中部萊城（Lae）等港口、機場共6處設施。

    奧斯汀還說，「我們的目標是要確保得以加強巴紐自我防禦的能力，以及保護自身利益的能力」，巴紐與美方將會持續加深現有的國防關係，並且協助巴紐政府將國防部隊現代化，增強應變能力，美方近期不斷增加在太平洋島國區域影響力，試圖與中國抗衡，在奧斯汀訪問巴紐的同時，美國務卿布林肯前腳才剛進入同為太平洋島國的東加王國。

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