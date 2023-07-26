制裁漏洞！Politico：中國向俄國密送裝備 夠一支軍隊使用

政治新聞網站「Politico」獨家報導，證據顯示，中國正秘密向俄羅斯運送足夠一支軍隊使用的裝備，凸顯西方打擊俄國的制裁存在巨大漏洞。（歐新社）

2023/07/26 00:18

〔編譯楊芙宜／台北報導〕政治新聞媒體「Politico」獨家報導，證據顯示，中國正秘密向俄羅斯運送足夠一支軍隊使用的裝備，從防彈衣到無人機的中國裝備出現在俄羅斯市場上，凸顯西方打擊俄國戰力的制裁存在一個宛若中國般大的巨大漏洞，這些非致命但具軍事用途的裝備，正對烏俄戰爭造成實質衝擊。

Politico引述報關資料指出，中國利用軍民兩用產品出口，對俄羅斯提供全面侵略烏克蘭的作戰武力，例如中國防彈衣出口到俄羅斯則被標記成「陶瓷物品」，而陶瓷是防彈衣的一種組件；防護裝備可供開戰以來許多被徵召當兵的俄羅斯男性使用；無人機可用在指揮炮擊方向或投擲手榴彈；熱成像光學裝備則可用在夜間鎖定敵人。

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報關資料顯示，俄羅斯買家已向中國的上海竑贏新材料科技公司 （Shanghai H Win）訂購了「數十萬件」防彈衣和頭盔。

報關資料發現，一家名叫瑞卡（Rika）的俄羅斯公司今年1月和3月進貨購自上海竑贏及其關係企業荻鯤實業（上海）的防彈衣和頭盔，自開戰以來也已從中國進口220多批、價值1100萬美元的熱成像光學裝備和防護裝備，其官方網站最上方宣傳販售中國製的夜視鏡。

報導引述ImportGenius提供的海關資料顯示，另一家名叫Pozitron的俄羅斯公司，去年11和12月從中國公司Beijing KRNatural進口了價值6000多萬美元的「軟氣槍頭盔」、「雜款陶瓷」和其他品項。但經按地址調查，Beijing KRNatural應為北京自然韓樺國際貿易公司，去年4月才成立。

Pozitron還申報，去年12月向中國跨國企業大疆採購了多款無人機；儘管數量不明，但包括用於烏克蘭的Mavic 2進階企業版及輕型的Mini 2。此外，還有其他幾家俄羅斯公司向大疆及其分公司採購無人機，包括Gigantshina 、Vozdukh及烏俄戰爭之前大疆在俄國的官方代理商Nebesnaya Mekhanika。

這類證據表明，儘管中國政府呼籲和平，卻正逼近紅線，向俄羅斯提供足夠的非致命、但在軍事上有用的裝備，以對俄羅斯總統普廷長達17個月的烏克蘭戰爭產生實質性影響。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員李愛玲（Helena Legarda）表示：「這非常清楚顯示，中國雖然宣稱在烏俄戰爭中扮演中立角色，實際上卻正在支援俄羅斯。」

李愛玲指出，儘管她預期歐盟將會針對協助俄羅斯侵略的對象實施次級制裁，但像防彈衣、熱成像甚至商用無人機這類裝備雖可用於前線作戰，卻不太可能引發制裁反應。

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