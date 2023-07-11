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    北約峰會前夕 北約秘書長：中俄聯手挑戰全球秩序

    北約秘書長史托騰柏格指出，中俄等專制政權正在聯合起來，挑戰支撐和平與穩定的全球規則和機構，而中國正從「莫斯科當局的軍事失敗」及國際社會對烏克蘭戰爭的回應中汲取教訓。（彭博）

    北約秘書長史托騰柏格指出，中俄等專制政權正在聯合起來，挑戰支撐和平與穩定的全球規則和機構，而中國正從「莫斯科當局的軍事失敗」及國際社會對烏克蘭戰爭的回應中汲取教訓。（彭博）

    2023/07/11 01:04

    〔國際新聞中心／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）在立陶宛召開高峰會前夕，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）10日指出，俄羅斯對烏克蘭的非法入侵是歷史的轉捩點，戰爭已經重返歐洲，大國競爭加劇，專制政權正在聯合起來，挑戰支撐和平與穩定的全球規則和機構，而中國正從「莫斯科當局的軍事失敗」及國際社會對烏克蘭戰爭的回應中汲取教訓。

    史托騰柏格在這篇刊登於「外交事務」（Foreign Affairs）期刊的投書中強調，如果俄羅斯總統普廷在烏克蘭獲勝，不僅對烏克蘭人而言是一場悲劇，也會對整個世界構成危險，因為這會向其他專制政權發出訊號，即可以透過武力實現其目標，尤其是中國，正在觀察俄國為其侵略付出的代價，或獲得的回報。當他今年年初訪問日本和南韓時，兩國領袖都對今天在歐洲發生的事情，明天可能會在亞洲發生感到憂心。

    史托騰柏格表示，北約並未將中國視為對手，但北京應該利用其對莫斯科的龐大影響力，敦促其結束烏克蘭戰爭。然而，中國迄今仍未譴責莫斯科的侵略，反而加強與俄國的經濟、外交和軍事合作。與此同時，中國政府在海外日益增強的脅迫行為和國內的鎮壓政策，也對北約的安全、價值觀和利益構成挑戰。北京正在威脅鄰國並霸凌其他國家，試圖控制北約國家的關鍵供應鏈和基礎設施，「我們必須清醒地看待這些挑戰，而不是用安全利益換取經濟利益。」

    史托騰柏格回顧北約與俄羅斯的關係，指出北約在冷戰結束後，努力與莫斯科建立更具建設性的關係，包括在軍備控制、打擊恐怖主義、打擊海盜和加強科學合作方面，但普廷放棄和平合作，從車臣到喬治亞，從敘利亞到烏克蘭，其行為愈來愈魯莽，不僅背棄國際軍備管制架構，還正在進行危險的核擴張，不斷與北約的價值觀和國際法對抗。

    史托騰柏格指出，隨著專制政權彼此愈來愈靠近，相信自由和民主的人必須站在一起；北約是歐洲和北美的區域聯盟，面臨的挑戰卻是全球性的，「這就是為什麼我邀請歐盟和我們的印太夥伴—澳洲、日本、紐西蘭和南韓—領袖加入我們在維爾紐斯的會議。我們必須對我們面臨的安全風險有共同的理解，並共同努力加強我們社會、經濟和民主國家的韌性。」

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