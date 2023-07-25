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    華爾街日報：烏克蘭攻勢陷停滯 迫使拜登陷入困境

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年12月21日訪美，在白宮會晤美國總統拜登。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年12月21日訪美，在白宮會晤美國總統拜登。（法新社）

    2023/07/25 21:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》25日報導，西方官員表示，烏克蘭對俄羅斯侵略者的反攻步伐緩慢，使得今年結束戰鬥的談判希望變得渺茫，並引發了無休止衝突的擔憂。

    報導引述這些官員看法指出，拜登宣稱的戰略，是透過向烏克蘭提供數十億美元軍援，以便基輔能以強勢地位與俄羅斯談判，但潛在的戰場僵局，挑戰了此一戰略，還可能挑戰西方持續供應烏克蘭武器的能力，並為那些反對美國支持戰爭的人爭取政治支持。

    前美國駐烏克蘭大使赫伯特（John Herbst）說：「顯然，當事情進展順利時，提供額外支持會更容易」。但他表示，拜登政府別無選擇，只能繼續提供武器。

    赫布斯特補充說，「放棄烏克蘭並讓俄羅斯至少取得部分勝利」，將是拜登外交政策的典型失敗，讓美國從阿富汗倉促撤兵一事相形見絀。

    然而，美國「堅持到底」的戰略也存在一些風險。拜登把他的外交政策信譽，押在了一場他稱之為民主與威權主義之爭的衝突上。他已向基輔提供超過430億美元的軍援，但在國會面臨來自一些共和黨人的挑戰。

    報導提到，隨著拜登距離明年的美國總統大舉越來越近，俄羅斯總統普廷更有動力試圖智取西方。莫斯科也沒有表現出特別的談判意願。隨著入侵烏克蘭陷入僵局，普廷在國內面臨批評者，他們認為他發動戰爭的力度不夠。

    文中總結指出，由於俄羅斯和烏克蘭都不願意進行談判，白宮目前別無選擇，只能堅持到底，希望在戰場上，能夠在對抗俄軍方面取得突破，或者看到莫斯科出現新的政治裂痕。

    烏軍在巴赫姆特外圍砲轟俄軍陣地。（美聯社）

    烏軍在巴赫姆特外圍砲轟俄軍陣地。（美聯社）

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