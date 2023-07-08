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    美國援烏集束炸彈原因曝 拜登︰非永久性批准

    美國總統拜登近日在接受《CNN》獨家專訪時指，集束炸彈援烏只是過渡期間的作法，為暫時批准，非「永久性批准」。（路透）

    美國總統拜登近日在接受《CNN》獨家專訪時指，集束炸彈援烏只是過渡期間的作法，為暫時批准，非「永久性批准」。（路透）

    2023/07/08 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部7日宣布將援助烏克蘭頗具爭議的集束炸彈，針對美國援烏集束炸彈原因，美國總統拜登近日在接受《CNN》獨家專訪時指，是因為烏克蘭快沒有彈藥了，幾經思考並在諮詢過盟友及部分國會議員後，接受國防部建議，做出這項「艱難的決定」，並稱集束炸彈援烏只是過渡期間的作法，為暫時批准，非「永久性批准」，以先行填補155毫米砲彈不足的缺口。

    根據《CNN》報導，最早美方其實是拒絕援助烏克蘭集束炸彈的，但7日美方宣布，將援助烏克蘭集束炸彈，對此，拜登當日接受《CNN》主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時透露，「這是艱難的決定」，但烏克蘭就快用光彈藥，基輔需要這些武器來對俄羅斯進行反攻。

    拜登說，「就我的部分而言，這是非常艱難的決定，但我已經與盟友討論過了，也與國會裡的朋友進行磋商」，並補充提到，「烏克蘭彈藥即將用完」。拜登強調，援助烏克蘭集束炸彈只是「過渡期」作法，等到美方成功提升155毫米砲彈產能後，就會以155毫米彈藥為主。

    拜登指，「只是一場與彈藥有關的戰爭，烏克蘭即將用完，而美方庫存低落，所以我接受國防部建議，暫時批准於過渡期間使用集束炸彈援烏，並非永久批准，等到我們擁有更多155毫米的砲彈時，就會提供烏克蘭155毫米砲彈」，他提到，在過渡期間，如果不援助烏克蘭「集束炸彈」，就無法阻止俄羅斯持續推進。

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