拜登受訪提美國彈藥庫存不足 遭質疑「公開自曝其短」

拜登接受《CNN》專訪時曾提到美方155毫米砲彈庫存量不足，保守派人士與專家對拜登的發言十分困惑，質疑拜登為何會在訪問中公開透露此事。（美聯社）

2023/07/10 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前批准向烏克蘭提供集束彈藥，引起國際關注，美國總統拜登接受美國《CNN》專訪時曾提到美方155毫米砲彈庫存量不足，保守派人士與專家針對拜登的發言都十分困惑，質疑拜登為何會在訪問中透露「美國的155毫米砲彈庫存不足」，強調這是在自曝其短。

根據《福斯新聞》報導，拜登在接受《CNN》專訪時訪問時曾說：「這是場與彈藥有關的戰爭，烏克蘭即將用完，而美方庫存低落，所以我接受國防部建議，暫時批准於過渡期間使用集束彈藥支援烏克蘭，並非永久批准，等到我們擁有更多155毫米的砲彈時，就會提供烏克蘭155毫米砲彈。」

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美國保守派學者蓋斯特（Steve Guest）對此發文表示：「拜登向世界廣播說『美國的155毫米砲彈數量不足』。 蠢蛋，拜登難道不在乎我們在中國的對手正在監聽嗎？」

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner） 資深媒體人約克（Byron York）質疑拜登說法，認為向烏克蘭提供彈藥，顯然已經影響美國自衛所需儲備量。

政治觀察家多布森（Logan Dobson）則諷刺地說：「美國總統在《CNN》上告訴大家我們的彈藥不夠了，真棒呢。」

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