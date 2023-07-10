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    烏克蘭何時能加入北約？ 拜登表態：烏俄戰爭必須先結束

    拜登表示，必須等俄羅斯的侵略戰爭結束，北約盟國才會考慮是否讓烏克蘭加入。（路透）

    拜登表示，必須等俄羅斯的侵略戰爭結束，北約盟國才會考慮是否讓烏克蘭加入。（路透）

    2023/07/10 07:20

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基日前與土耳其總統艾多根會晤，艾多根（Tayyip Erdogan）表態支持烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。美國總統拜登對此表示，「時機尚未成熟」，在接受美國《CNN》專訪時也提到，烏克蘭目前還沒準備好加入北約，必須等俄羅斯的侵略戰爭結束，北約盟國才會考慮是否讓烏克蘭加入。

    拜登接受《CNN》訪問時指出，目前討論烏克蘭即將加入北約還太早，但美國與北約盟國會繼續向烏克蘭提供軍備。拜登表示，北約盟國目前對於是否將烏克蘭納入北約尚未達成一致意見。

    而依照北約憲章第5條內容，北約盟國承諾捍衛任何遭到攻擊的成員國。拜登強調：「這是所有成員國都做過的承諾，如果爆發戰爭，那麼我們都會捲入戰爭。在這種情況下，我們會與俄國開戰。」

    拜登表示，他已經和澤倫斯基針對這項問題進行過詳細討論，但他和澤倫斯基說，過程中美國將會持續提供烏克蘭安全保障與武器，就像先前美國對以色列所做的那樣。拜登提到：「我認為我們必須為烏克蘭找到一條合理的道路，讓烏克蘭有資格加入北約。」

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