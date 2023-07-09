北約政要將聚首立陶宛 各國戰力預先部署強化防衛

北約將在立陶宛首都維爾紐斯舉行高峰會，立陶宛及北約諸國嚴陣以待，派出大量軍備與兵力保衛北約政要安全。圖為護衛維爾紐斯機場的德國愛國者防空系統。（歐新社）

2023/07/09 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕由於北約本週將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行高峰會，立陶宛及北約諸國嚴陣以待，派出大量軍備與兵力保衛北約政要安全。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示：「在美國總統拜登和40個國家領導人抵達立陶宛時，如果沒有保護我們的天空，那將是非常不負責任的行為。」

根據《路透》報導，北約峰會將在7月11日至12日在維爾紐斯舉行，距離俄羅斯本土僅151公里，16個北約成員國將派出1000名士兵來保衛峰會安全。德國部署12套愛國者飛彈防禦系統，西班牙部署「國家先進防空系統」（NASAMS），法國在立陶宛部署軍機與「凱撒」自走砲，並與法國聯合強化當地反無人機能力，德國與波蘭則派出特種部隊。

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報導指出，對立陶宛來說，北約在峰會期間確保領空安全的努力意味著北約需要在波羅的海國家建立永久性防空系統。瑙塞達表示，立陶宛將與盟國合作並建立一支可輪調部隊，提供立陶宛永久的空中保護戰力。

除此之外，立陶宛夏季在白俄羅斯與俄羅斯邊境部署的邊防警衛隊數量增加了兩倍，拉脫維亞與波蘭也派遣警察協助立陶宛巡邏。邊防警衛隊隊長柳巴捷瓦斯（Rustamas Liubajevas）表示，立陶宛邊防警衛隊正在防備各種挑釁行動。

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