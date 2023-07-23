為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為拍TikTok漫步鐵軌 孟加拉少年遭火車撞飛爆血慘死

    孟加拉一名17歲少年，於上周和幾名友人一起在鐵軌旁，一邊漫步一邊拍攝TikTok短影片，然而他卻因沒有留意到與火車的距離，導致被當場撞飛爆頭慘死。（圖擷取自臉書）

    孟加拉一名17歲少年，於上周和幾名友人一起在鐵軌旁，一邊漫步一邊拍攝TikTok短影片，然而他卻因沒有留意到與火車的距離，導致被當場撞飛爆頭慘死。（圖擷取自臉書）

    2023/07/23 13:09

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」，再次傳出有未成年用戶為「跟風」危險挑戰，結果不幸慘死的悲劇。孟加拉一名17歲少年，於上週和幾名友人一起在鐵軌旁，一邊漫步一邊拍攝TikTok短影片，然而他卻因沒有留意到與火車的距離，導致被當場撞飛爆頭慘死。

    綜合外媒報導，這起悲劇發生在14日，孟加拉17歲少年西亞（Mahbub Alam Siam）當天與好友們，一起相約前往北方巴札爾鐵路橋上拍短影片。報導指出，他們打算拍下正漫步在鐵軌旁的人，身旁有一列疾駛而過的火車為背景來襯托的影片畫面，再將該影片分享到TikTok上。

    短影片拍攝當下，西亞的朋友站在外側，而西亞則在內側較接近鐵軌處，2人等到一列卡納普利特快列車鳴笛接近後，再由另一名朋友拿手機拍攝他們背對著列車漫步的影片。然而，西亞並未確認自己與火車車體的距離，結果整個人直接被列車猛烈撞飛，又在空中打轉幾圈後，最終因後腦被當場撞裂噴血慘死。

    當時走在西亞身旁的友人，則因正好閃避保住性命，但目睹西亞在眼前活生生撞死的畫面，嚇得抱頭不敢置信。據當地警方指出，西亞頭部受到重創當場死亡，家屬得知噩耗後也趕到現場，悲痛地將他的遺體給帶走。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    婦煮野生菇拍TikTok 慘變「全家中毒警世片」
    2023/07/15 21:08

    婦煮野生菇拍TikTok 慘變「全家中毒警世片」
    摸不到10秒不算性騷？男摸女胸臀無罪 網發起「10秒摸胸」運動聲援
    2023/07/13 16:15

    摸不到10秒不算性騷？男摸女胸臀無罪 網發起「10秒摸胸」運動聲援

    血糖狂飆？ 維持健康體態 鄭弘儀靠它
    半年已4死 抖音掀「跳船挑戰」 人夫在妻兒面前當場斷頸喪命
    2023/07/10 20:55

    半年已4死 抖音掀「跳船挑戰」 人夫在妻兒面前當場斷頸喪命
    美國男子為拍TikTok跳鱷魚池 白目行為下場曝光
    2023/06/11 15:07

    美國男子為拍TikTok跳鱷魚池 白目行為下場曝光

    卡路里隨時燒 每天20分鐘 腰圍融化3吋！
    跟風玩TikTok挑戰慘遭毀容！ 16歲足球小將「全身76％燒傷」
    2023/05/01 12:33

    跟風玩TikTok挑戰慘遭毀容！ 16歲足球小將「全身76％燒傷」
    日男跳下鐵軌只為「拍TikTok熱舞」 網傻眼︰腦袋是有多空？
    2023/02/16 19:06

    日男跳下鐵軌只為「拍TikTok熱舞」 網傻眼︰腦袋是有多空？
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播