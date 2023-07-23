為拍TikTok漫步鐵軌 孟加拉少年遭火車撞飛爆血慘死

孟加拉一名17歲少年，於上周和幾名友人一起在鐵軌旁，一邊漫步一邊拍攝TikTok短影片，然而他卻因沒有留意到與火車的距離，導致被當場撞飛爆頭慘死。（圖擷取自臉書）

2023/07/23 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」，再次傳出有未成年用戶為「跟風」危險挑戰，結果不幸慘死的悲劇。孟加拉一名17歲少年，於上週和幾名友人一起在鐵軌旁，一邊漫步一邊拍攝TikTok短影片，然而他卻因沒有留意到與火車的距離，導致被當場撞飛爆頭慘死。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在14日，孟加拉17歲少年西亞（Mahbub Alam Siam）當天與好友們，一起相約前往北方巴札爾鐵路橋上拍短影片。報導指出，他們打算拍下正漫步在鐵軌旁的人，身旁有一列疾駛而過的火車為背景來襯托的影片畫面，再將該影片分享到TikTok上。

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短影片拍攝當下，西亞的朋友站在外側，而西亞則在內側較接近鐵軌處，2人等到一列卡納普利特快列車鳴笛接近後，再由另一名朋友拿手機拍攝他們背對著列車漫步的影片。然而，西亞並未確認自己與火車車體的距離，結果整個人直接被列車猛烈撞飛，又在空中打轉幾圈後，最終因後腦被當場撞裂噴血慘死。

當時走在西亞身旁的友人，則因正好閃避保住性命，但目睹西亞在眼前活生生撞死的畫面，嚇得抱頭不敢置信。據當地警方指出，西亞頭部受到重創當場死亡，家屬得知噩耗後也趕到現場，悲痛地將他的遺體給帶走。

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