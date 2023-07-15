婦煮野生菇拍TikTok 慘變「全家中毒警世片」

婦女將丈夫從住家旁採摘回來的野生菇入拿來煮，竟全家中毒。（圖擷取自TikTok）

2023/07/15 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名馬來西亞婦女將丈夫從住家旁採回來的野生菇入菜，竟全家中毒，頭暈嘔吐，送醫治療。原來，他們把毒菇「綠褶菇」誤認成可食的雞肉絲菇。這名婦女事後將烹飪過程與中毒經驗影片上傳TikTok，提醒網友小心。

根據《星洲網》報導，這名婦女原本想透過影片分享如何烹調新鮮現採菇類，卻意外成為「警世影片」。事發當天，她的丈夫從住家旁採了10朵白色蘑菇，誤以為是雞肉絲菇，於是炒來吃。

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影片中，婦女說，她將白色菇類撕成條狀，先爆香蒜頭、辣椒和薑末，接著將菇類放入鍋中翻炒，再加水煮開。儘管過程中出現「青綠色湯汁」，但她嘗了一口後覺得很美味，將炒菇端上桌，和丈夫、兒子一同享用。

不久後，婦女和丈夫突然身體不適，開始懷疑菇類可能有問題，趕緊上網搜尋，驚覺誤食毒菇。丈夫立刻叫她倒掉，以免孩子們也吃下肚。然而，夫妻倆逐漸虛弱，甚至無法開車，婦人打電話叫救護車。

救護人員趕到，將這對夫妻倆和兒子3人送醫治療。雖然婦人和兒子只吃了少量毒菇，仍出現中毒症狀。她希望透過影片告訴網友，食用野生菇類要格外小心，避免誤吃毒菇。

根據影片內容，他們吃的疑似是綠褶菇（Chlorophyllum molybdites），這種菇類外型與雞肉絲菇極為相似，常被混淆。誤食後1到3個小時內就會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便以及脫水等中毒症狀。

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