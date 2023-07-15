為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    婦煮野生菇拍TikTok 慘變「全家中毒警世片」

    婦女將丈夫從住家旁採摘回來的野生菇入拿來煮，竟全家中毒。（圖擷取自TikTok）

    婦女將丈夫從住家旁採摘回來的野生菇入拿來煮，竟全家中毒。（圖擷取自TikTok）

    2023/07/15 21:08

    〔即時新聞／綜合報導〕一名馬來西亞婦女將丈夫從住家旁採回來的野生菇入菜，竟全家中毒，頭暈嘔吐，送醫治療。原來，他們把毒菇「綠褶菇」誤認成可食的雞肉絲菇。這名婦女事後將烹飪過程與中毒經驗影片上傳TikTok，提醒網友小心。

    根據《星洲網》報導，這名婦女原本想透過影片分享如何烹調新鮮現採菇類，卻意外成為「警世影片」。事發當天，她的丈夫從住家旁採了10朵白色蘑菇，誤以為是雞肉絲菇，於是炒來吃。

    影片中，婦女說，她將白色菇類撕成條狀，先爆香蒜頭、辣椒和薑末，接著將菇類放入鍋中翻炒，再加水煮開。儘管過程中出現「青綠色湯汁」，但她嘗了一口後覺得很美味，將炒菇端上桌，和丈夫、兒子一同享用。

    不久後，婦女和丈夫突然身體不適，開始懷疑菇類可能有問題，趕緊上網搜尋，驚覺誤食毒菇。丈夫立刻叫她倒掉，以免孩子們也吃下肚。然而，夫妻倆逐漸虛弱，甚至無法開車，婦人打電話叫救護車。

    救護人員趕到，將這對夫妻倆和兒子3人送醫治療。雖然婦人和兒子只吃了少量毒菇，仍出現中毒症狀。她希望透過影片告訴網友，食用野生菇類要格外小心，避免誤吃毒菇。

    根據影片內容，他們吃的疑似是綠褶菇（Chlorophyllum molybdites），這種菇類外型與雞肉絲菇極為相似，常被混淆。誤食後1到3個小時內就會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便以及脫水等中毒症狀。

    @mas.ita semoga memberi pengajaran buat kita semua,agar kita dapat kenal pasti cendawan yg boleh mkn & tidak boleh makan,sangat bahaya muntah sampai nk pengsan,lemah longlai,suami teruk sikit sbb makan banyak,anak disuap sedikit& sy mkn sikit#fypシ #tiktokviral#cendawan#cendawangoreng #MYFoodie ♬ Instrumen Sholawat Sedih - Yuda pratama

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    TikTok瘋傳「陰道消毒法」 婦產科專家齊聲呼籲︰千萬別亂試！
    2023/07/15 14:06

    TikTok瘋傳「陰道消毒法」 婦產科專家齊聲呼籲︰千萬別亂試！
    美TikToker控華航讓貓受困38小時 揚言找國際律師
    2023/07/14 14:51

    美TikToker控華航讓貓受困38小時 揚言找國際律師

    余祥銓升格奶爸 為妻小瘦身找回健康！
    她看Tiktok學烹飪「微波爐煮雞蛋」 下秒半邊臉毀了
    2023/05/30 10:39

    她看Tiktok學烹飪「微波爐煮雞蛋」 下秒半邊臉毀了
    到陌生人墓碑「找食譜」？ 網紅照做後曝：真的好吃得要命
    2022/10/26 14:26

    到陌生人墓碑「找食譜」？ 網紅照做後曝：真的好吃得要命

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    母誤採毒菇加菜！全家吃下肚接連倒地 7子女口吐白沫、溢血
    2021/11/28 14:00

    母誤採毒菇加菜！全家吃下肚接連倒地 7子女口吐白沫、溢血
    採到「奪命毒菇」煮湯！祖孫3人身亡 2貓舔湯也斃命
    2021/09/10 06:21

    採到「奪命毒菇」煮湯！祖孫3人身亡 2貓舔湯也斃命
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播