半年已4死 抖音掀「跳船挑戰」 人夫在妻兒面前當場斷頸喪命

〔即時新聞/綜合報導〕短影音社群平台抖音(TikTok)時常帶起「跟風」挑戰,而最近的「跳船挑戰」(Boat Jumping)卻已在美國阿拉巴馬州(Alabama)造成4起跳水後「扭斷脖子」的不幸事件,更有孩子及妻子當場目睹了死亡過程,呼籲大眾勿再跟風嘗試。

根據《紐約郵報》報導,近幾個月來抖音開始流行「跳船挑戰」,挑戰者必須搭乘高速移動的船隻,並站在船尾直接或以後空翻的方式跳入水中,不少網友跟風挑戰,卻在跳下水後「扭斷脖子」溺水身亡。阿拉巴馬州救援隊隊長丹尼斯(Jim Dennis)表示,過去6個月已發生4起因抖音挑戰而導致的溺水事件,這些事件原本都是可以避免的。

據報導,第一起意外發生在今年2月,一名父親跳入庫薩河(Coosa River)後死亡,而他的妻子和孩子在船內幫忙拍攝,並目睹了整個過程,「不幸的是,妻子記錄了他的死亡。」這起悲劇發生後,後續又發生3起類似事件,而4人都是事發後當場身亡。

丹尼斯無奈表示,「人們在面對攝影機時,似乎更容易做出愚蠢的行為,因為他們想要在網路上向朋友炫耀」,並提醒,高速的船與靜水相結合,會形成一個類似於混凝土堅硬的著陸地,「如果一個人在沒有保護頭頸部情況下,從移動的船上跳下,可能會永久癱瘓,甚至可能立即死亡」。

