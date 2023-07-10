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    半年已4死 抖音掀「跳船挑戰」 人夫在妻兒面前當場斷頸喪命

    美國阿拉巴馬州（Alabama）在6個月內已發生4起因TikTok「跳船挑戰」，而導致在水中扭斷脖子身亡的案件。（擷自twitter@Molly Ploofkins）

    美國阿拉巴馬州（Alabama）在6個月內已發生4起因TikTok「跳船挑戰」，而導致在水中扭斷脖子身亡的案件。（擷自twitter@Molly Ploofkins）

    2023/07/10 20:55

    〔即時新聞／綜合報導〕短影音社群平台抖音（TikTok）時常帶起「跟風」挑戰，而最近的「跳船挑戰」（Boat Jumping）卻已在美國阿拉巴馬州（Alabama）造成4起跳水後「扭斷脖子」的不幸事件，更有孩子及妻子當場目睹了死亡過程，呼籲大眾勿再跟風嘗試。

    美國阿拉巴馬州發出警示勿跟風

    根據《紐約郵報》報導，近幾個月來抖音開始流行「跳船挑戰」，挑戰者必須搭乘高速移動的船隻，並站在船尾直接或以後空翻的方式跳入水中，不少網友跟風挑戰，卻在跳下水後「扭斷脖子」溺水身亡。阿拉巴馬州救援隊隊長丹尼斯（Jim Dennis）表示，過去6個月已發生4起因抖音挑戰而導致的溺水事件，這些事件原本都是可以避免的。

    據報導，第一起意外發生在今年2月，一名父親跳入庫薩河（Coosa River）後死亡，而他的妻子和孩子在船內幫忙拍攝，並目睹了整個過程，「不幸的是，妻子記錄了他的死亡。」這起悲劇發生後，後續又發生3起類似事件，而4人都是事發後當場身亡。

    丹尼斯無奈表示，「人們在面對攝影機時，似乎更容易做出愚蠢的行為，因為他們想要在網路上向朋友炫耀」，並提醒，高速的船與靜水相結合，會形成一個類似於混凝土堅硬的著陸地，「如果一個人在沒有保護頭頸部情況下，從移動的船上跳下，可能會永久癱瘓，甚至可能立即死亡」。

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