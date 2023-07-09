為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    終於自由了！ 老爹慶祝離婚「嗨跳解脫舞」 畫面笑翻千萬網友

    日前國外有一名年長男子，為慶祝自己終於成功離婚，於是一手拿著香檳、一手抓著離婚文件，在院子裡暢快手舞足蹈。（圖擷取自@kylakjpriv TikTok，本報合成）

    日前國外有一名年長男子，為慶祝自己終於成功離婚，於是一手拿著香檳、一手抓著離婚文件，在院子裡暢快手舞足蹈。（圖擷取自@kylakjpriv TikTok，本報合成）

    2023/07/09 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕對不少人來說婚姻是愛情的墳墓，熱戀時的感情一旦消退，不是整日爭吵，就是相敬如「冰」。日前國外有一名年長男子，為慶祝自己終於成功離婚，於是一手拿著香檳、一手抓著離婚文件，在院子裡暢快手舞足蹈，非常歡樂又浮誇的畫面，全被他的女兒給拍下，影片上傳至網上後已吸引超過2080多萬人觀看。

    《每日郵報》 報導，一名叫費茲派崔克（Kyla Fitzpatrick）的女網友於上月29日，在個人TikTok（國際版抖音）帳號上分享一部名為「費茲先生終於自由了」影片，內容則是她拍攝自己的父親「費茲先生」。片中可看到，費茲先生身穿正式黑色西裝、配戴一副黑色墨鏡，但他渾身散發著發自內心的快樂，一邊面帶微笑地看著手上的離婚文件，另一手拿著香檳，接著開始忘情起舞。

    接著，費茲派崔克還在影片面畫上，寫出她年長的父親究竟是為了什麼，興奮到不斷熱舞，「老爸終於正式離婚了」。這部短短8秒影片上線至今，已吸引超過2080萬人次觀賞，更有超過1.3萬則的留言，除了有一些網友留言好奇費茲派崔克與父親前妻的關係，更多網友則是表示對費茲先生離婚的歡樂感同身受，紛紛為留言為他道賀慶祝，更要他好好享受重獲自由的快樂。

    @kylakjpriv Mr.Fitz is finally free ???????? #fyp #foryoupage #viral ♬ request refused - trad mami

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國賭城夜晚突現「巨大神秘發光球體」！ 網驚︰索倫之眼？
    2023/07/07 20:05

    美國賭城夜晚突現「巨大神秘發光球體」！ 網驚︰索倫之眼？
    一生看到機率只有1％！ 英國阿公在後院發現超稀有「粉色蚱蜢」
    2023/07/07 13:20

    一生看到機率只有1％！ 英國阿公在後院發現超稀有「粉色蚱蜢」

    Breguet Type XX飛行錶傳奇回歸
    超壞！海鷗瘋狂踩踏丈夫整張臉 日本人妻「拍攝者不救」還笑歪
    2023/06/28 20:25

    超壞！海鷗瘋狂踩踏丈夫整張臉 日本人妻「拍攝者不救」還笑歪
    龍舟競賽驚見一隊「神龍擺尾」蛇行賽道 網笑瘋：整船來亂的？
    2023/06/27 13:55

    龍舟競賽驚見一隊「神龍擺尾」蛇行賽道 網笑瘋：整船來亂的？

    餐飲優惠一次看 星巴克賺點攻略
    AI將真人熱舞轉換成動畫片 流暢畫面驚豔千萬網友！
    2023/04/13 17:09

    AI將真人熱舞轉換成動畫片 流暢畫面驚豔千萬網友！
    驚艷全場！擋到啦啦隊遭抗議 保全大叔竟「舞力全開」加入表演
    2022/11/03 20:54

    驚艷全場！擋到啦啦隊遭抗議 保全大叔竟「舞力全開」加入表演
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播