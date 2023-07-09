終於自由了！ 老爹慶祝離婚「嗨跳解脫舞」 畫面笑翻千萬網友

日前國外有一名年長男子，為慶祝自己終於成功離婚，於是一手拿著香檳、一手抓著離婚文件，在院子裡暢快手舞足蹈。（圖擷取自@kylakjpriv TikTok，本報合成）

2023/07/09 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕對不少人來說婚姻是愛情的墳墓，熱戀時的感情一旦消退，不是整日爭吵，就是相敬如「冰」。日前國外有一名年長男子，為慶祝自己終於成功離婚，於是一手拿著香檳、一手抓著離婚文件，在院子裡暢快手舞足蹈，非常歡樂又浮誇的畫面，全被他的女兒給拍下，影片上傳至網上後已吸引超過2080多萬人觀看。

據《每日郵報》 報導，一名叫費茲派崔克（Kyla Fitzpatrick）的女網友於上月29日，在個人TikTok（國際版抖音）帳號上分享一部名為「費茲先生終於自由了」影片，內容則是她拍攝自己的父親「費茲先生」。片中可看到，費茲先生身穿正式黑色西裝、配戴一副黑色墨鏡，但他渾身散發著發自內心的快樂，一邊面帶微笑地看著手上的離婚文件，另一手拿著香檳，接著開始忘情起舞。

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接著，費茲派崔克還在影片面畫上，寫出她年長的父親究竟是為了什麼，興奮到不斷熱舞，「老爸終於正式離婚了」。這部短短8秒影片上線至今，已吸引超過2080萬人次觀賞，更有超過1.3萬則的留言，除了有一些網友留言好奇費茲派崔克與父親前妻的關係，更多網友則是表示對費茲先生離婚的歡樂感同身受，紛紛為留言為他道賀慶祝，更要他好好享受重獲自由的快樂。

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