印度神劇「團滅解放軍」！中官媒批「毒雞湯」被酸爆

以中印邊界衝突為劇情主軸的印度愛國電影《印度人》（Bharateeyans）近期上映，讓中國小粉紅氣炸。（圖翻攝自《印度人》預告片）

2023/07/23 06:47

首次上稿 00:40

更新時間 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度近期上映以中印邊界衝突為劇情主軸的愛國電影《印度人》（Bharateeyans），讓中國小粉紅炸鍋，中共官媒《環球時報》更發表評論怒斥印度拍「抗中神劇」是在「餵印度人民『毒雞湯』」。沒想到，有中國網友跳出來吐槽《環時》，狠酸中國人自己拍的「抗日神劇」有過之而無不及。

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印度愛國電影《印度人》本月14日上映，劇情以近年來受到國際關注的中印邊境衝突為背景，講述6名男女潛入中國執行秘密任務，並在中印邊界對抗進犯的中國解放軍，最後靠6個人團滅中國幾百名官兵，電影行銷公司更稱該片是「每個印度人必看的愛國主義影片」。這部電影隨即在中國網上掀起熱議，大批小粉紅爆氣。

中官媒《環球時報》16日也發評論痛斥這部「抗中神劇」是不折不扣的「反中宣傳片」，「這絕不是什麼愛國主義電影，而是宣揚仇恨的狹隘民族主義電影，應是任何一個現代文明國家都不能容忍的，已經踩了大眾影視作品的底線。在電影的故事設計中，中國被毫不掩飾地刻畫成『壞人』及『印度的敵人』，再加上電影製作方及印度輿論對這一點的突出強調，使得最終的傳播效果猶如在印度社會散播思想毒素，觀影的人越多，被毒化的範圍就越大。」

《環時》還稱，「電影劇情完全脫離了中印關係的基本現實和事實。它所煽動起來的反華情緒，最後還是要以某種方式宣洩出去，對印度來說無異於堆積出一個個『非理性情緒堰塞湖』，不僅影響中印關係，也勢必對印度造成更劇烈的反噬。希望印度警惕『抗中神劇』成為印度社會的毒雞湯，這對中印關係當然不是好事，對印度自己也決非好事。」

《環時》評論一出，隨後就有一名自稱是「國際問題學者」的小粉紅拍影片批評《印度人》，觀點大致與《環時》類似，在「搜狐」、「bilibili」、「Youtube」等平台引起討論，不料卻引來中國和台灣網友狠酸，「UP主把印度全部替換成中國，完全不違和欸」、「偉大的祖國就能拍抗日神劇，印度不行」、「中國時不時就有抗日神劇，有些劇情還比這部印度電影還扯」、「自己拍了一堆抗日神劇，就不是毒雞湯？就不是煽動民族仇恨？」

以中印邊界衝突為劇情主軸的印度愛國電影《印度人》（Bharateeyans）近期上映，讓中國小粉紅氣炸。畫面中，被一大群憤怒的印度民眾攔截抗議的軍車車內貼著五星旗貼紙。（圖翻攝自《印度人》預告片）

以中印邊界衝突為劇情主軸的印度愛國電影《印度人》（Bharateeyans）近期上映，讓中國小粉紅氣炸。（圖翻攝自《印度人》預告片）

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