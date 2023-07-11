繼關刀、狼牙棒後......中印邊境共軍秀出「削尖鋼管」
〔即時新聞／綜合報導〕近年中印邊界爭執不斷，2國為避免演變成戰爭，若雙方士兵發生衝突，都不可使用槍械等現代熱兵器，只能使用棍棒等「冷兵器」。去年12月中國解放軍持帶刺棍棒，企圖硬闖雙方邊界「實際控制線」，但被印軍成功制止，近日中國網瘋傳一張解放軍手持一種「特殊冷兵器」進行訓練的照片，號稱是解放軍吸取去年教訓後的最新成果。
綜合中媒報導，中國軍事資深媒體「鋒芒FM」9日發文 指出，2020年6月中印軍方在加勒萬河谷爆發一場大規模衝突，當時雙方使用冷兵器互相往死裡打，造成印軍20人死亡，解放軍則有4人死亡。「鋒芒FM」在文中聲稱，這場衝突起因是印軍集結大批士兵，埋伏偷襲上千名巡邏中的解放軍，所以解放軍才因此做出回擊；中媒報導也聲稱，當時是因印軍越線挑釁解放軍，才演變雙方爆發衝突。
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然而據印媒與多國外媒報導，皆指出這場衝突是中國預謀、計畫的行動，解放軍甚至還攜帶「土製狼牙棒」率先攻擊印軍。另外，中方不承認這場衝突有導致任何解放軍傷亡，因此並未公布真正的死傷人數；但據《印度斯坦時報》報導指出，由於中國政府當時不願說明死傷狀況，因而傳出是因為解放軍上校指揮官、副指揮官陣亡，官兵共有40到45人死傷的消息，讓官方選擇迴避外界的詢問與質疑。
接著「鋒芒FM」提到，在當年的這場衝突過後，印軍又多次伺機「挑釁」解放軍，像是在去年12月，印軍再次提前埋伏上千名解放軍，甚至使用帶刺鐵絲網攔阻解放軍，以及手持長棍或金屬管等長形冷兵器，朝著聚攏在一起的解放軍使勁打擊，被圍剿的解放軍當時並未攜帶可回擊的武器，因而吃虧。據「鋒芒FM」聲稱，事後解放軍不斷研究改良戰術、戰技以及武器，近日終於有了新的成果。
「鋒芒FM」指出，從近期在中國網路上廣傳的一張照片，可看到中印邊界的解放軍高原士兵正在演練新的戰法，小部隊解放軍排出「類羅馬方陣」的隊形，以盾牌擋住對方的第一波攻勢，後方的解放軍則以削尖的長條空心鋼管進行攻擊。「鋒芒FM」表示，過去解放軍曾使用過「關刀」、「狼牙棒」等冷兵器，但經過實戰驗證，這些冷兵器不適合在空氣稀薄的高山環境下，讓解放軍能俐落、確實攻擊到敵軍。
但照片中最新研發出的「削尖長條空心鋼管」，重量雖然相較以往使用過的冷兵器輕，然而削尖後的鋼管鋒利程度堪比大刀，攻擊力一點都不弱。「鋒芒FM」指出，如果兩軍交鋒，前面的盾牌防守敵軍攻擊，後面的削尖長條空心鋼管就可以利用長度優勢，對敵軍進行攻擊，甚至還可以當成標槍，投擲殺傷數米外的敵軍，這樣的組合堪稱攻守兼備。
Chinese border units practicing melee combat formations.— Zhao DaShuai 无条件爱国???????? （@zhao_dashuai） June 11, 2023
There is an agreement with India to not use guns at the border.
So tactics like these are very effective at repelling Indian intrusions.
???? pic.twitter.com/jdwaHeWMP6