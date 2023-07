繼關刀、狼牙棒後......中印邊境共軍秀出「削尖鋼管」

2023/07/11 13:26

〔即時新聞/綜合報導〕近年中印邊界爭執不斷,2國為避免演變成戰爭,若雙方士兵發生衝突,都不可使用槍械等現代熱兵器,只能使用棍棒等「冷兵器」。去年12月中國解放軍持帶刺棍棒,企圖硬闖雙方邊界「實際控制線」,但被印軍成功制止,近日中國網瘋傳一張解放軍手持一種「特殊冷兵器」進行訓練的照片,號稱是解放軍吸取去年教訓後的最新成果。

綜合中媒報導,中國軍事資深媒體「鋒芒FM」9日發文 指出,2020年6月中印軍方在加勒萬河谷爆發一場大規模衝突,當時雙方使用冷兵器互相往死裡打,造成印軍20人死亡,解放軍則有4人死亡。「鋒芒FM」在文中聲稱,這場衝突起因是印軍集結大批士兵,埋伏偷襲上千名巡邏中的解放軍,所以解放軍才因此做出回擊;中媒報導也聲稱,當時是因印軍越線挑釁解放軍,才演變雙方爆發衝突。

然而據印媒與多國外媒報導,皆指出這場衝突是中國預謀、計畫的行動,解放軍甚至還攜帶「土製狼牙棒」率先攻擊印軍。另外,中方不承認這場衝突有導致任何解放軍傷亡,因此並未公布真正的死傷人數;但據《印度斯坦時報》報導指出,由於中國政府當時不願說明死傷狀況,因而傳出是因為解放軍上校指揮官、副指揮官陣亡,官兵共有40到45人死傷的消息,讓官方選擇迴避外界的詢問與質疑。

接著「鋒芒FM」提到,在當年的這場衝突過後,印軍又多次伺機「挑釁」解放軍,像是在去年12月,印軍再次提前埋伏上千名解放軍,甚至使用帶刺鐵絲網攔阻解放軍,以及手持長棍或金屬管等長形冷兵器,朝著聚攏在一起的解放軍使勁打擊,被圍剿的解放軍當時並未攜帶可回擊的武器,因而吃虧。據「鋒芒FM」聲稱,事後解放軍不斷研究改良戰術、戰技以及武器,近日終於有了新的成果。

「鋒芒FM」指出,從近期在中國網路上廣傳的一張照片,可看到中印邊界的解放軍高原士兵正在演練新的戰法,小部隊解放軍排出「類羅馬方陣」的隊形,以盾牌擋住對方的第一波攻勢,後方的解放軍則以削尖的長條空心鋼管進行攻擊。「鋒芒FM」表示,過去解放軍曾使用過「關刀」、「狼牙棒」等冷兵器,但經過實戰驗證,這些冷兵器不適合在空氣稀薄的高山環境下,讓解放軍能俐落、確實攻擊到敵軍。

但照片中最新研發出的「削尖長條空心鋼管」,重量雖然相較以往使用過的冷兵器輕,然而削尖後的鋼管鋒利程度堪比大刀,攻擊力一點都不弱。「鋒芒FM」指出,如果兩軍交鋒,前面的盾牌防守敵軍攻擊,後面的削尖長條空心鋼管就可以利用長度優勢,對敵軍進行攻擊,甚至還可以當成標槍,投擲殺傷數米外的敵軍,這樣的組合堪稱攻守兼備。

