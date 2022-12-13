中印邊境混戰！中國300人囂張硬闖敗退 印度控企圖改變現狀

印度達旺地區區隔兩國的實際控制線。（美聯社檔案照）

2022/12/13 19:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度和中國兩國部隊上週在喜馬拉雅山兩國爭議邊境地區再度爆發衝突，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）13日指控，中國企圖硬闖、越過爭議邊境區隔雙方邊界的「實際控制線」，來「片面」改變現狀。《法新社》引述印度媒體報導，當時中國邊境部隊有300名士兵持帶刺棍棒參與這場衝突，不過，中方受傷人數比印度多。

《法新社》引述消息人士說法，這起衝突9日發生在印度東北部阿魯納查省達旺（Tawang）區，起因是中國士兵接近「實際控制線」週邊、兩國先前已同意都不派兵巡邏的區域，遭到「（印度）部隊以堅定、堅決態度質疑」。印度媒體引述未具名消息來源說法，中國解放軍有約「300人」加入衝突。另外「印度新聞信託社」（PTI）報導，據稱中國士兵手拿帶刺的棍棒，試圖越過5000多公尺高的山嶺要拆除印軍哨站，遭印方成功制止。

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消息人士指出，衝突「導致雙方一些人輕傷」，印度部隊有至少6名士兵受傷，中方受傷人數比印度部隊多。印度國防部聲明，衝突後雙方「立即」從該區域脫離，中、印雙方指揮官也舉行了會談，討論依照既有機制恢復和平與安寧。

美國有線電視新聞網（CNN）13日報導，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）13日向國會議員表示，中國部隊企圖以闖越實際控制線，來「片面」改變現狀，「接著發生的對峙導致了肢體衝突，印度陸軍在衝突中英勇阻止中國解放軍侵犯我國領土，逼他們退回原本的部署位置。」

辛赫說，印度邊境部隊指揮官在11日與中方的會談中，要求中方「自制避免採取類似行動，並且維持邊境和平和安寧」。

印度軍方消息人士說，中國軍方已在拉達克增加活動頻率，並且「可能」侵犯該區域空域。此前，印度和美國在印度北阿坎德省（Uttarakhand）舉行聯合軍演，中國士兵曾舉布條抗議。

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