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    新中橫高架橋赫見水鹿出沒 不幸慘遭「路殺」死亡

    南投信義鄉台21線新中橫豐丘高架橋赫見水鹿出沒，惟不慎遭車輛撞傷受困路邊，雖經警方到場協助，但水鹿仍因傷勢過重不幸死亡。（全蔣清提供）

    南投信義鄉台21線新中橫豐丘高架橋赫見水鹿出沒，惟不慎遭車輛撞傷受困路邊，雖經警方到場協助，但水鹿仍因傷勢過重不幸死亡。（全蔣清提供）

    2025/04/12 16:05

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉省道台21線新中橫公路豐丘高架橋，今早赫見一頭母水鹿在橋上遊蕩，民眾發現通報警方，惟適逢假日車流量大，導致母鹿遭撞受困路邊，警方到場費了好大一番工夫才將母鹿帶回警局，惟母鹿因緊迫與傷勢過重，最後不幸死亡，並由南投縣政府農業處帶回處理。

    信義鄉高山嚮導全蔣清表示，今早行經新中橫豐丘高架橋時，就看見一頭水鹿在橋上閒逛，之後因不放心水鹿安危，他就趕緊開車掉頭查看，不料水鹿已遭車輛撞傷靠在路邊護欄，當下立即報警求援，從水鹿未有茸角來看，研判是頭母水鹿。

    信義警方表示，當時獲報就派員前往交管，並由人員以繩索將水鹿固定後帶回警局，但當時水鹿的腳恐是遭撞受傷流血，之後在等待縣府農業處人員前來協助時，可能因傷勢過重或出現緊迫情況，最後水鹿不幸死亡，現已由農業處帶回處理。

    當地民眾表示，新中橫豐丘高架橋路段，因鄰近郡大林道，偶爾會有山羌、水鹿、山羊等野生動物出沒，不過頻率並不高，大概1年會出現1、2次，此次不幸有水鹿遭路殺，相關單位應可評估在橋上設置告示牌，提醒用路人注意動物出沒，避免路殺或車禍發生。

    南投信義鄉台21線新中橫豐丘高架橋赫見水鹿出沒，牠不慎遭車輛撞傷受困路邊。（全蔣清提供）

    南投信義鄉台21線新中橫豐丘高架橋赫見水鹿出沒，牠不慎遭車輛撞傷受困路邊。（全蔣清提供）

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