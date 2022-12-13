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    中印邊境再爆衝突！逾200共軍帶狼牙棒硬闖 印軍：雙方均受損傷

    印度軍方證實，中印邊境軍隊9日在達旺地區爆衝突。圖為駐守在達旺地區的印度軍人。（法新社、圖擷取自Google 地圖；本報合成）

    印度軍方證實，中印邊境軍隊9日在達旺地區爆衝突。圖為駐守在達旺地區的印度軍人。（法新社、圖擷取自Google 地圖；本報合成）

    2022/12/13 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度近年來就因邊界問題鬧僵雙邊關係，近日有消息傳中印軍隊上週在兩國均聲稱擁有主權的達旺（Tawang）地區爆發衝突，兩方均有人員受傷，印度軍方週一（12日）證實此事。

    根據《路透》報導，印度軍方12日證實，軍隊9日與中國解放軍在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）的達旺地區發生肢體衝突，雙方都有士兵受傷，但未透露確切數字與傷勢嚴重程度。中方也聲稱對達旺擁有主權，認為該地區屬於藏南，中共將其劃入西藏自治區山南市錯那縣管轄。

    印度軍方稱，該事件發生後，兩國駐地指揮官進行商談，雙方人員立即從該地區撤離。目前印度外交部、中國外交部及其駐新德里大使館都未有回應。

    中印於1962年爆發邊境戰爭結束後，雙方簽署的中印協訂中便劃定「中印邊境實際控制線」，即指中國和印度當前實際控制地區的分界線。雖然雙方都予以承認，但控制線具體確切位置，兩國並未達成共識，因此邊界糾紛依舊不斷，中印更於2020年5月至2021年2月發生軍事對峙與衝突，上週的事件是自那之後再度發生。

    另據印度《每日新郵報》（DNP India） 引述知情人士消息報導稱，本月9日的事件會發生是因為當時有至少200名中國士兵持帶刺棍棒試圖闖入一個位於海拔5000多公尺山頂上的印軍駐地，但行動遭挫敗，雙方人員起衝突，中方受傷者較多。

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