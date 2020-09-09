中印邊界械鬥畫面曝光！ 解放軍武器升級成「中世紀長柄刀」

網路流傳影片顯示，解放軍和印軍近日在河谷邊發生械鬥衝突。（圖擷取自推特）

2020/09/09 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國在喜馬拉雅山脈爭議邊境，7日深夜再度爆發衝突，兩國互控對方在拉達克地區（Ladakh）的中印實際控制線（LAC）越界、率先對空鳴槍挑釁，這是45年來兩國邊境衝突首見開火。印度媒體報導，解放軍這次裝備比起6月的衝突，已從狼牙棒升級成「中世紀風格長柄刀」。

《新德里電視台》（NDTV） 報導，中國軍隊試圖關閉印度在拉達克（Ladakh）南岸的班公錯湖（Pangong Tso）據點的第2天，出現了手持長柄刀搭配步槍的士兵的照片，顯示中國人可能強行進行類似於於6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）的嚴重人身衝突，當時有20名印度士兵喪命。

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消息人士指出，當解放軍到達穆赫帕里（Mukhpari）附近的一個陣地時，印軍向中國士兵警告，如果越過中印實際控制線，將會遭到印軍射擊。當解放軍企圖進入印度陣地時，其中一些人還向天空開火示警。消息人士認為，中國人的意圖很明顯，就是想要發生像6月那樣的衝突。

另有網路流傳影片顯示，解放軍和印軍近日在河谷邊發生械鬥衝突，解放軍裝備精良，有全罩頭盔和防暴盾牌，還有長柄刀等武器，相較之下，印軍只有簡單的防護裝備，被解放軍逐漸逼退。

相關影片：

解放軍裝備精良，有全罩頭盔和防暴盾牌，還有長柄刀等武器。（圖擷取自推特）

解放軍這次裝備比起6月的衝突，已從狼牙棒升級成「中世紀風格長柄刀」。（圖擷取自推特）

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