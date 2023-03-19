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    中印邊境雙方部署過於接近 印度外長：情勢危險

    印度外交部長蘇杰生受訪表示，中印雙方的部署過於接近，就軍事評估而言相當危險。（歐新社）

    印度外交部長蘇杰生受訪表示，中印雙方的部署過於接近，就軍事評估而言相當危險。（歐新社）

    2023/03/19 13:43

    〔即時新聞／綜合報導〕印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）上週六（18日）表示，印度、中國兩國部隊在喜馬拉雅山（Himalayan）西部拉達克（Ladakh）地區對峙，情勢脆弱且危險，雙方在部份地區的軍隊部署非常接近。

    據《路透》報導，蘇杰生上週六受訪表示，「我認為形勢依然脆弱，因為雙方的部署過於接近，就軍事評估而言，可說相當危險」。2020年中印曾在拉達克地區發生激烈衝突，至少24名士兵喪生，事後經過外交、軍事談判，情勢才轉趨穩定。

    蘇杰生強調，2020年9月他與中國外交部長曾達成協議，但中方從未履行承諾，導致中印關係無法回歸正軌。蘇杰生說：「中方必須履行已同意的事項，他們卻始終在苦苦掙扎」。

    儘管雙方部隊在多個地區都避開接觸，卻仍有不少可能的衝突點。蘇杰生指出，印度早已向中國表明，不願看到和平與安寧遭受破壞，「你不能一面違反協議、一面試圖建立其他關係，好像從沒發生任何事，這讓人難以接受」。

    兩個擁核國家去年12月，曾在爭議的邊境地區發生暴力衝突，所幸未有人員喪生。蘇杰生向記者透露，二十國集團（G20）外長會議期間，他與中國新任外交部長秦剛首次會晤，並針對邊境問題進行了討論。

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