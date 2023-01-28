「中印邊境將發生更多衝突」 印度警方評估報告曝光

印度警方報告指出，預計未來印度軍隊在喜馬拉雅山地帶會與解放軍發生更多衝突。圖為中印接壤的拉達克地區。（美聯社資料照）

2023/01/28 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度最近一份評估報告顯示，隨著中國在中印爭議地區不斷加強軍事建設，未來兩個亞洲大國可能會在喜馬拉雅山地帶發生更多衝突。

印度和中國共享著3500公里的邊境線，不過這條邊境線自1950年代以來一直就爭議不斷，1962年雙方更因此爆發了中印邊境戰爭。

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《路透》所見到的這一份評估，是由拉達克地區（Ladakh）的警方在一次高級警官會議上提出報告的一部分內容，內容則是根據當地警方在邊境收集的情報以及中印多年來的緊張軍事局勢編寫而成。中國與印度軍隊2020年曾在拉達克地區爆發過武裝衝突，當時造成至少24名士兵身亡。

《路透》指出，由於印度總理莫迪（Narendra Modi）也出席了此次會議，因此，這份評估具有重要性。

文章指出，「鑑於中國國內的的壓力……，還有他們在該地區的經濟利益，解放軍將繼續建造軍事基礎設施，小規模衝突也將發生的更為頻繁。衝突可能會遵循某種模式，也有可能不會。」

文章又指出，「如果我們分析小規模衝突和緊張局勢的規律，自2013至2014年以來，衝突的強度每2到3年就會提升」、「在解放軍於中國那一側建造了大規模基礎設施的情況下，雙方軍隊都在測試彼此的反應、火砲強度以及步兵的動員時間」。

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