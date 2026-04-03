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    首頁 > 生活

    「麝香貓」白天現蹤陽明山！ 呆萌畫面曝

    2026/04/03 17:19 即時新聞／綜合報導
    民眾罕見在白天目擊二級保育類動物「麝香貓」出沒。（Jack Hsieh 授權提供）

    民眾罕見在白天目擊二級保育類動物「麝香貓」出沒。（Jack Hsieh 授權提供）

    台北市陽明山國家公園生態豐富，近日有民眾在白天目擊二級保育類動物「麝香貓」出沒，並將這段罕見的19秒影片分享至臉書社團「發現陽明山」，讓網友直呼：「太幸運了吧！」

    網友Jack Hsieh今日在社團分享表示，幸運地在白天見到夜行性的麝香貓出沒。影片中可見，這隻麝香貓在綠色草坪上活動，身上帶有美麗的斑點紋路，最具辨識度的便是其長尾巴上環環相扣的黑白條紋。

    有趣的是，這隻麝香貓在鏡頭前似乎相當自在，不僅被捕捉到靈活穿梭草叢的萌樣，甚至還被拍到疑似「尿遁」後隨即轉身鑽入草叢消失的畫面。

    麝香貓在台灣屬於二級「珍貴稀有」保育類野生動物，主要活動於中低海拔的山區森林。由於牠們生性害羞、機警且多在夜間活動，一般民眾在白天能以肉眼近距離觀察到的機會極低，這樣的畫面相當珍貴。

    另外，許多民眾聽到「麝香貓」便會聯想到昂貴的「麝香貓咖啡」，但其實兩者是完全不同的動物。在陽明山現蹤的是台灣原生種「小靈貓」，最具代表性的特徵是尾巴上有黑白相間的環紋，主要在地面上活動。牠們雖然擁有香腺，但並不食用咖啡豆，與咖啡產業完全無關；製作咖啡的其實是分布於東南亞的「椰子貓」。兩者雖同屬靈貓科，但椰子貓體型較圓潤、擅長爬樹，且尾巴並無明顯環紋。牠們因採食咖啡果實後，咖啡豆在腸道發酵排泄而聞名。

    完整影片請見 臉書社團「發現陽明山」

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