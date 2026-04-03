邀柯文哲「菁英講座」急喊卡！爆李貞秀正在東海公共事務專班就讀

根據民眾黨官網資料發現，陷入國籍爭議的民眾黨立委李貞秀，目前就讀東海大學公共事務碩士在職專班。（取自民眾黨官網）

東海大學公共事務碩士在職專班邀請柯文哲，5月30日擔任「公共事務菁英講座」講者，消息近日曝光後引發網友批評。而根據民眾黨官網資料發現，陷入國籍爭議的民眾黨不分區立委李貞秀，目前就在該在職專班就讀，引發網路討論。

柯文哲原預計在5月30日週六下午1點，到東海大學第二校區管理學院參與「公共事務菁英講座」，消息曝光後引發輿論抨擊。東海大學昨日表示，此事引發社會高度關注與不同意見，校方經審慎評估，為避免影響校園整體教學秩序與學習環境之安定，東海大學公共事務碩士在職專班將停止辦理本場講座。專班主任已經主動與柯文哲辦公室進行說明與溝通，在尊重社會意見，以及彼此立場下，決議停止辦理本次講座。

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對此，民眾黨台中市議員江和樹痛批「東海大學是民進黨的嗎？」他還向校方喊話：「不要被民進黨操弄了啦！」

經實際查詢台灣民眾黨官網後，發現李貞秀學歷處就寫著「東海大學公共事務碩士在職專班」並備註（就讀中），有網友發文討論此事，諷刺：「東海大學為什麼會找柯文哲去演講？因為李貞秀現在就在這裡念碩士嘛。」「結果民眾黨現在罵東海大學是民進黨的，啊不就笑死。」

其他網友也紛紛表示：「原來如此」、「看來東海大學從上到下都該好好查查」、「東海的草原一眼看不完」、「東海的草原」。

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