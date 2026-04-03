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    首頁 > 政治

    馬英九基金會1天發2次澄清！戴遐齡再發聲：我不會退卻

    2026/04/03 17:02 記者劉宛琳／台北報導
    馬英九基金會執行長戴遐齡。（取自戴遐齡臉書）

    馬英九基金會執行長戴遐齡。（取自戴遐齡臉書）

    媒體報導馬英九基金會代理執行長戴遐齡，做事有瑕疵，恐遭撤換一事，馬英九基金會今澄清是空穴來風、不符事實，隨後戴遐齡也在臉書發文稱無中生有。不過，馬英九基金會稍早又再度發出澄清，戴遐齡嚴正聲明，「對有心人士這種刻意的外力干擾，本人絕不會退卻」，她只會更堅定的在執行長位置上，全力維護前總統馬英九一生最重視的清廉操守不被玷污。

    戴遐齡表示，清明時節，細雨紛飛，返鄉掃墓之際，勾起她對逝去親人的綿綿思念，於臉書抒發心情，情感自然流露．不料，有心人士看了便惡意穿鑿附會，進而揣測本人基金會執行長的職位即將被撤換，想像力之豐富令人咋舌。更像是有心操作手法。

    戴遐齡表示，她在此嚴正聲明，謠言止於智者，請勿再無中生有，任意妄言。本人自就任馬英九基金會執行長一職以來，推動會務工作盡心盡力、認真負責，獲馬英九董事長百分之百之堅定支持，絕無媒體所報導將遭撤換之事。

    戴遐齡說，對有心人士這種刻意的外力干擾，她絕不會退卻，只會更堅定的在執行長位置上，全力維護馬英九一生最重視的清廉操守不被玷污，我相信是非曲直最後一定真相大白，宵小無所遁形。再者，有關執行長之任命或免職，乃屬於基金會董事長的法定職權，希望外界不要再以訛傳訛，傳播不實訊息。

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