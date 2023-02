與惡鄰居中國衝突不斷 印度國防預算大增13％

2023/02/01 23:41

〔即時新聞/綜合報導〕印度今(1)日宣布,為了應對中國這個與印度共享國界的地緣政治競爭對手,國防預算將有所增加,增幅達兩位數。

《法新社》報導,根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)的統計,印度目前在軍費開支上全球排名第3,但印度顯然不打算止步於此,財政部長西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)對國會表示,印度今年國防開支將來到730億美元(約合新台幣2.17兆),增幅達13%。

請繼續往下閱讀...

不過,印度武器採購高度依賴長期夥伴國家俄羅斯,而美國、法國、以色列等國家的軍火也佔了一部分,西塔拉曼指出,政府努力推動在軍武產業自食其力,她說,向國內業者採購的占比將增加10個百分點,來到68%。

印度國防部長辛格(Rajnath Singh)今天也在推特(Twitter)發文證實,2023到2024財政年度,印度國防預算約為5.93兆盧比,占政府總預算的13.18%。辛格指出,印度國防部致力於增強邊境區域的基礎建設,「尤其是北部邊境。」

MoD is committed towards infrastructure strengthening in the Border Areas, particularly the Northern Borders. Accordingly, the Capital Budget of Border Roads Organization (BRO) has increased by 43% to Rs 5,000 crore in FY 2023-24 as against Rs 3,500 crore in FY 2022-23.