與惡鄰居中國衝突不斷 印度國防預算大增13％

為了預防與中國之間可能發生的衝突，印度宣布提升國防預算，增幅高達兩位數。圖為參與2023年1月26日印度共和國日閱兵的阿瓊主戰車（Arjun）。（歐新社）

2023/02/01 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度今（1）日宣布，為了應對中國這個與印度共享國界的地緣政治競爭對手，國防預算將有所增加，增幅達兩位數。

《法新社》報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的統計，印度目前在軍費開支上全球排名第3，但印度顯然不打算止步於此，財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）對國會表示，印度今年國防開支將來到730億美元（約合新台幣2.17兆），增幅達13％。

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不過，印度武器採購高度依賴長期夥伴國家俄羅斯，而美國、法國、以色列等國家的軍火也佔了一部分，西塔拉曼指出，政府努力推動在軍武產業自食其力，她說，向國內業者採購的占比將增加10個百分點，來到68％。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）今天也在推特（Twitter）發文證實，2023到2024財政年度，印度國防預算約為5.93兆盧比，占政府總預算的13.18％。辛格指出，印度國防部致力於增強邊境區域的基礎建設，「尤其是北部邊境。」

MoD is committed towards infrastructure strengthening in the Border Areas, particularly the Northern Borders. Accordingly, the Capital Budget of Border Roads Organization （BRO） has increased by 43% to Rs 5,000 crore in FY 2023-24 as against Rs 3,500 crore in FY 2022-23. — Rajnath Singh （@rajnathsingh） February 1, 2023

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