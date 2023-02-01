為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與惡鄰居中國衝突不斷 印度國防預算大增13％

    為了預防與中國之間可能發生的衝突，印度宣布提升國防預算，增幅高達兩位數。圖為參與2023年1月26日印度共和國日閱兵的阿瓊主戰車（Arjun）。（歐新社）

    為了預防與中國之間可能發生的衝突，印度宣布提升國防預算，增幅高達兩位數。圖為參與2023年1月26日印度共和國日閱兵的阿瓊主戰車（Arjun）。（歐新社）

    2023/02/01 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕印度今（1）日宣布，為了應對中國這個與印度共享國界的地緣政治競爭對手，國防預算將有所增加，增幅達兩位數。

    《法新社》報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的統計，印度目前在軍費開支上全球排名第3，但印度顯然不打算止步於此，財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）對國會表示，印度今年國防開支將來到730億美元（約合新台幣2.17兆），增幅達13％。

    不過，印度武器採購高度依賴長期夥伴國家俄羅斯，而美國、法國、以色列等國家的軍火也佔了一部分，西塔拉曼指出，政府努力推動在軍武產業自食其力，她說，向國內業者採購的占比將增加10個百分點，來到68％。

    印度國防部長辛格（Rajnath Singh）今天也在推特（Twitter）發文證實，2023到2024財政年度，印度國防預算約為5.93兆盧比，占政府總預算的13.18％。辛格指出，印度國防部致力於增強邊境區域的基礎建設，「尤其是北部邊境。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    減少對中貿易逆差 印度將採關稅與非關稅措施
    2023/01/31 19:18

    減少對中貿易逆差 印度將採關稅與非關稅措施
    北約最狂 波蘭國防預算將增至GDP 4％
    2023/01/31 10:06

    北約最狂 波蘭國防預算將增至GDP 4％

    台灣全球首展 黑木國昭60年創作紀念展
    「中印邊境將發生更多衝突」 印度警方評估報告曝光
    2023/01/29 07:50

    「中印邊境將發生更多衝突」 印度警方評估報告曝光
    蘋果擬將印度產量提高至25％ 淡出中國
    2023/01/24 09:10

    蘋果擬將印度產量提高至25％ 淡出中國

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    印軍暴打共軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發
    2022/12/15 23:44

    印軍暴打共軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發
    中印邊境再爆衝突！逾200共軍帶狼牙棒硬闖 印軍：雙方均受損傷
    2022/12/13 17:42

    中印邊境再爆衝突！逾200共軍帶狼牙棒硬闖 印軍：雙方均受損傷
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播