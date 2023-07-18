黛安娜王妃知名「黑羊」毛衣將拍賣 落槌價上看248萬元

黛安娜王妃多次在公開場合穿這件「黑羊」毛衣，讓人猜想她是不是要藉此向世界宣告感覺自己就如王室的「害群之馬」。（路透）

2023/07/18 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國前王妃黛安娜所穿過的知名羊毛圓領毛衣「黑羊」（black sheep），在製造商創始人的閣樓中被發現，將在今年8月底於蘇富比拍賣，預估將拍出8萬美元（約新台幣248萬）。

據《路透》報導，英國品牌Warm & Wonderful設計的羊毛圓領毛衣「黑羊」是英國前王妃黛安娜的知名衣著之一，那件毛衣編織了多個白羊圖案，唯獨只有一隻黑羊，相當醒目，而在英語的「黑羊」（black sheep）有「害群之馬」之意。

請繼續往下閱讀...

1980年，黛安娜穿這件上衣和查理斯王子出席一場馬球賽事，後來多次穿同一件毛衣，讓人猜想她是不是要藉此向世界宣告感覺自己就如王室的「害群之馬」。

這件毛衣袖口受損後，黛安娜王妃將衣服寄給Warm & Wonderful聯合創始人喬安娜（Joanna Osborne），詢問是否可以修復，後來Warm & Wonderful寄回一件新品，黛安娜在1983年出席馬球賽事中再次穿上。

喬安娜今年3月在閣樓中發現這件黛安娜王妃寄回的「黑羊」毛衣，決定將這件毛衣以及2件往來書信一起拍賣，蘇富比預估將拍出8萬美元左右，蘇富比強調：「事實上，她想要一件替換毛衣，兩年後又穿了上這件替換新品，我認為這充分說明了這件毛衣對她的意義。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法