哈利恐獨自去加冕典禮！ 黛妃前管家爆：梅根怕王室臉色沒膽來

據黛安娜王妃前管家分析，在英王加冕典禮那天，恐怕只會有哈利獨自返英出席，因為梅根沒膽親自到現場去看其他王室成員的臉色。（美聯社）

2023/03/17 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國國王查爾斯三世（ Charles III）加冕典禮將於今年5月6日舉行，而自脫離英國王室與之關係每況愈下的哈利王子（Prince Henry）是否出席引發各界關注。據黛安娜王妃前管家透露，哈利或許還會前來參加加冕典禮，但是梅根（Meghan）不會出席，原因是她沒有勇氣親自到現場去看其他王室成員的臉色。

綜合外媒報導，儘管哈利與梅根接連在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）、自傳《備胎》（Spare）裡，不斷攻擊眾多英國王室成員，與家人關係徹底鬧翻，然而查爾斯三世為了維持「王室的品格」，仍然向這對夫妻遞出在5月6日舉行的加冕典禮邀請函。

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哈利的發言人於5日透露，他們確實已經收到邀請函，但仍尚未決定是否出席，因為那天正好也是他們的兒子阿奇（Prince Archie of Sussex ）4歲生日。對此，曾服侍已故黛安娜王妃工作10多年的前管家保羅（Paul Burrell）表示，國王向這對夫妻先發制人，透過先遞出邀請函「取得道德制高點」，將球很好地踢給他們。

保羅指出，他們倆若選擇出席典禮到時恐怕會非常不自在，尤其是梅根，「他們真的準備好面對現實了嗎？我不認為梅根有足夠的勇氣與堅強，去面對被她自己出賣的整個王室家族」；所以他猜測哈利會獨自出席典禮，「梅根可能早就已經告訴他，如果他堅持出席，自己就無法陪在他身邊」。

此外，保羅還提到如果到時哈利夫妻真的出席典禮，恐怕會被其他王室成員冷淡對待，因為絕大部分的人不想跟他們有任何瓜葛，「是否參加的最終決定權仍掌握在哈利王子與梅根手上，不過對哈利王子而言，看到卡蜜拉站在那個原本屬於他母親的位置，可能會很痛苦」。

哈利先前上訪談節目《60分鐘》以及在自傳《備胎》裡，將後母卡蜜拉描述為「惡棍」、「婚姻中的第三者」的邪惡後母，並直言她就是父母婚姻中的第三者，而這些話疑似就是查爾斯三世下令要收回夫妻倆在英國住處「浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）」的原因之一。

另據保羅透露，哈利在自傳裡暗示王室因種族主義排斥梅根，而梅根自己也曾不斷在鏡頭前控訴這點，但據他個人在王室服務10多年，並沒有在王室裡感受到他們口中的惡劣種族主義氛圍，還指出哈利「將卡蜜拉沒有做過的事情歸咎於她」，甚至直言不諱表示，這對夫妻在「背棄王室」後就應該永遠留在美國。

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