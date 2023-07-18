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    稱無核化已成過去式 金與正嗆美國「停止愚蠢挑釁」

    北韓領導人金正恩的胞妹金與正嗆聲，稱美國應該停止可能危及自身安危的「愚蠢行為」。（路透）

    北韓領導人金正恩的胞妹金與正嗆聲，稱美國應該停止可能危及自身安危的「愚蠢行為」。（路透）

    2023/07/18 08:52

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓上週發射新型洲際彈道飛彈，引發美日韓等國譴責，不過北韓領導人金正恩的胞妹金與正嗆聲，稱美國應該停止可能危及自身安危的「愚蠢行為」，她也拒絕美國進行「無條件對話」的提議。

    據《路透社》、《韓聯社》等外媒報導，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，美方依然擔心，北韓將會再次進行洲際飛彈試驗。在蘇利文進行評論後，金與正表示，「美國應該停止冒著自身安危風險，繼續挑釁我們的愚蠢行為。」她抗議韓美加強延伸威懾力度、擴張軍事同盟體制，拒絕美國進行「無條件對話」的提議，並稱若美國認為北韓可能解除武裝，「那他們就錯了」。

    金與正也說，美國能夠擺上談判桌的，也只是「完全、可核查和不可逆的無核化」這一類的東西，並指無核化這個詞已經成為過去式，奉勸美國不要妄想透過暫停聯合軍演、暫停部署戰略資產或放鬆制裁，來阻止北韓前進並實現不可逆轉的核裁軍。

    她也批評美方提出這些方案，只是「為了爭取時間的膚淺手段」，就算美軍以「撤離」（朝鮮半島）的戰略來欺騙北韓，北韓也很清楚，美軍只需半個月就能捲土再來。金與正也說，北韓已做好準備，將堅決應對侵犯國家主權和威脅人民安全的行為。

    《韓聯社》報導提到，金與正這番話是為了推卸關閉對話窗口的責任，並暗示若想對話只撤退駐韓美軍還不夠，而且即便是撤退美軍，無核化也無法成為討論議題。

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