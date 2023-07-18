歐盟門戶計畫加碼投資拉美 4年內達450億歐元

2023/07/18 02:00

〔中央社〕歐盟-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟高峰會首日，歐盟宣布利多，包括「全球門戶」海外投資基建計畫，對拉美地區投資總額將於2027年達450億歐元（約新台幣1兆5700億元）。

近60國參與的歐盟-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（EU-CELAC）高峰會，今明兩天在歐盟總部布魯塞爾舉行，距離上次峰會已有8年。

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自從1999年這兩大區域組織首度辦高峰會以來，雙邊關係波折不斷，歐洲媒體也多不看好這次峰會在政治上的突破，關鍵之一就是對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的態度。以巴西為首的部分拉美國家，未如歐盟所願譴責俄國侵略行為。

不過俄烏戰爭已對歐洲的地緣政治經濟戰略帶來重大影響，為了擺脫對俄國能源和中國關鍵原物料的依賴，天然資源豐富的拉美地區成為歐盟的經營重點。尤其西班牙正輪值下半年度的歐盟主席國，以西班牙與拉美的殖民淵源背景，在安排歐盟議程時更著墨於此區。

歐盟在峰會首日發布一連串以金額為標題的新聞稿，包括歐洲投資銀行（EIB）對巴西最大外銀西班牙國際銀行（Banco Santander）融資3億歐元，協助投資小型太陽能光電廠等；歐洲投資銀行也向智利提供3億歐元的因應氣候變遷計畫資金；對海地提供1千萬歐元的緊急人道救援基金。

此外，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在致詞時大放利多，宣布歐盟的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，將於2027年底前向拉美和加勒比海地區投資至少450億歐元。

執委會對拉美地區提出了超過130個基礎建設投資案，包括在阿根廷、智利投入鋰礦等關鍵原物料供應鏈的強化，於巴西、牙買加投入電信建設，在哥斯大黎加、巴拉圭投入電力設施等。

范德賴恩強調歐盟的門戶計畫是「高品質」投資，伴隨高標準的環境和社會關懷以及透明度，「這才是歐洲作生意的方式」。

換言之，歐盟藉此與中國「一帶一路」計畫互別苗頭，中國模式飽受黑箱、不顧環境和當地社會衝擊等批評。

歐盟是拉美及加勒比海地區的最大外資來源，根據執委會數據，至2021年歐盟對該地區的累積投資總額達6930億歐元，2022年貨物貿易及2021年服務貿易加總也達3690億歐元。

歐洲外交關係協會（ECFR）5月的一篇分析指出，過去一段期間，在歐洲債務危機、美國對拉美興趣降低，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊下，使中國、俄國得以在拉美擴展影響力。

該文以貿易數據比較，雖然歐盟與拉美及加勒比海的貿易額於2008至2018年間成長了一倍，但中國借助「一帶一路」，在同期間與該地區的貿易額卻是大增10倍。

如今看來，趁著中國經濟前景堪憂、海外投資形象變差，本身雖也口袋吃緊的歐盟，已經開始急起直追了。（編輯：陳彥鈞）1120718

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