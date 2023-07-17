為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美參議院領袖舒默：將就芬太尼毒害美國人制裁中國

    美國聯邦參議院民主黨領袖舒默表示，將推動在年度「國防授權法案」中納入跨黨派的修正案，追究中國輸出類鴉片藥物「芬太尼」的責任，提供實施制裁的法律依據。（路透檔案照）

    美國聯邦參議院民主黨領袖舒默表示，將推動在年度「國防授權法案」中納入跨黨派的修正案，追究中國輸出類鴉片藥物「芬太尼」的責任，提供實施制裁的法律依據。（路透檔案照）

    2023/07/17 03:45

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）16日表示，將推動在年度「國防授權法案」（NDAA）中納入跨黨派的修正案，追究中國輸出類鴉片藥物「芬太尼」（fentanyl）的責任，提供實施制裁的法律依據。

    美國正面臨史上最致命的藥物成癮大流行。據統計，2021年8月至2022年8月期間，用藥過量而喪命者達10萬多人，其中多半涉及芬太尼，平均每天奪走約200條美國人命。

    《路透》報導，舒默在紐約召開記者會，指控中國必須為造成美國成千上萬人死亡的芬太尼成癮現象負責，這些藥物多半來自中國的工廠，「而且是在中國政府全然默許之下進行」。

    舒默說，他將推動國防授權法案納入修正案，賦予制止和制裁中國的法令依據，「我們本週就會提出」，「我希望會通過，我相信本案會在跨黨派強力支持下通過。而且，它應該通過。它必須通過。」

    全球的芬太尼和前置化學品原料，多半來自中國和墨西哥，但中墨兩國的現有政策無助於控管芬太尼產量。早在2015年，華府就推動北京加強管制芬太尼類藥物，甚至合作緝毒。但此後中國走私者改變路線、取道墨西哥規避查緝。

    《美國之音（VOA）》報導，據稱白宮反對就芬太尼在美國氾濫成災問題向中國究責，主要原因是此舉可能會影響美國目前試圖與北京修復關係的外交努力。

    據統計，2021年8月至2022年8月期間，用藥過量而喪命的美國人達10萬多人，其中多半涉及芬太尼，平均每天奪走約200條美國人命。（美聯社檔案照）

    據統計，2021年8月至2022年8月期間，用藥過量而喪命的美國人達10萬多人，其中多半涉及芬太尼，平均每天奪走約200條美國人命。（美聯社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美眾院通過國防授權法案 加快對台軍售 深化美台軍事協調
    2023/07/16 05:30

    美眾院通過國防授權法案 加快對台軍售 深化美台軍事協調
    美眾議院通過「誠實地圖案」 禁用將台灣納入中國領土的地圖
    2023/07/15 10:40

    美眾議院通過「誠實地圖案」 禁用將台灣納入中國領土的地圖

    ESG浪潮 將捷集團積極佈局企業ESG
    PRIME能量飲料潛藏危險咖啡因含量 美參議員促FDA調查其成分
    2023/07/10 12:37

    PRIME能量飲料潛藏危險咖啡因含量 美參議員促FDA調查其成分
    美組反毒聯盟 逼中打擊芬太尼
    2023/07/08 05:30

    美組反毒聯盟 逼中打擊芬太尼
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播