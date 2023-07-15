為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美眾議院通過「誠實地圖案」 禁用將台灣納入中國領土的地圖

    美國眾議院表決通過國防授權法案，其中包括涉及台灣的「誠實地圖案」。圖為眾議院麥卡錫說明國防授權法案。（法新社）

    美國眾議院表決通過國防授權法案，其中包括涉及台灣的「誠實地圖案」。圖為眾議院麥卡錫說明國防授權法案。（法新社）

    2023/07/15 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院表決通過2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），其中包括涉及台灣的「誠實地圖案」，禁止美國國防部使用任何將台灣納入中國領土的地圖。

    《美國之音》報導，誠實地圖案規定，國防授權法案所授予美國五角大廈的所有資金，「都不能用來製作、採購或展示將台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島、蘭嶼納為中國領土的地圖。」

    誠實地圖案由威斯康辛州的共和黨聯邦眾議員蒂凡尼（Tom Tiffany）提出，他表示「我們都知道，台灣不是也從未成為共產中國的一部分，任何與之不合的主張都是虛假的。」蒂凡尼強調，這項修正案只是反映出一個事實，亦即「中國是中國，台灣是台灣。」

    台灣與中國自1949年開始隔海而治，但中國共產黨始終堅稱擁台灣主權，並且恐嚇以武力統一，解放軍這幾十年來一直為此擴張備戰。隨著近年來軍備的提升，中國對台灣的武力恫嚇和威脅日益增加，共機、共艦頻繁在台灣周圍展開大規模軍事演習。

    美國雖然和中國保持外交關係，但也和台灣維持相當密切的經貿、安全等方面的聯繫。過去在一中政策的影響下，美國政府單位經常在無意間使用將台灣納入中國版圖的地圖。

    對此，蒂凡尼已於去年3月在美國國會提出並通過類似的修正案，禁止美國國務院使用任何將台灣視為中國領土的地圖，如今更將範圍擴大到國防部。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    提升台防衛能力 美眾院通過國防授權法案
    2023/07/15 09:42

    提升台防衛能力 美眾院通過國防授權法案
    布林肯印尼會晤王毅 再提台海和平穩定重要性
    2023/07/14 00:15

    布林肯印尼會晤王毅 再提台海和平穩定重要性

    龍科擴建先行計劃啟動 眾所矚目
    美軍協防台海抵抗中共？美司令坦言:隨時準備
    2023/07/06 15:36

    美軍協防台海抵抗中共？美司令坦言:隨時準備
    空中英雌攔截共機！台灣女戰機飛行員捍衛國家登英媒
    2023/06/19 10:42

    空中英雌攔截共機！台灣女戰機飛行員捍衛國家登英媒

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播