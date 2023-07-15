美眾議院通過「誠實地圖案」 禁用將台灣納入中國領土的地圖

美國眾議院表決通過國防授權法案，其中包括涉及台灣的「誠實地圖案」。圖為眾議院麥卡錫說明國防授權法案。（法新社）

2023/07/15 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院表決通過2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），其中包括涉及台灣的「誠實地圖案」，禁止美國國防部使用任何將台灣納入中國領土的地圖。

據《美國之音》報導，誠實地圖案規定，國防授權法案所授予美國五角大廈的所有資金，「都不能用來製作、採購或展示將台灣、金門、馬祖、澎湖、烏坵、綠島、蘭嶼納為中國領土的地圖。」

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誠實地圖案由威斯康辛州的共和黨聯邦眾議員蒂凡尼（Tom Tiffany）提出，他表示「我們都知道，台灣不是也從未成為共產中國的一部分，任何與之不合的主張都是虛假的。」蒂凡尼強調，這項修正案只是反映出一個事實，亦即「中國是中國，台灣是台灣。」

台灣與中國自1949年開始隔海而治，但中國共產黨始終堅稱擁台灣主權，並且恐嚇以武力統一，解放軍這幾十年來一直為此擴張備戰。隨著近年來軍備的提升，中國對台灣的武力恫嚇和威脅日益增加，共機、共艦頻繁在台灣周圍展開大規模軍事演習。

美國雖然和中國保持外交關係，但也和台灣維持相當密切的經貿、安全等方面的聯繫。過去在一中政策的影響下，美國政府單位經常在無意間使用將台灣納入中國版圖的地圖。

對此，蒂凡尼已於去年3月在美國國會提出並通過類似的修正案，禁止美國國務院使用任何將台灣視為中國領土的地圖，如今更將範圍擴大到國防部。

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