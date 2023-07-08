美組反毒聯盟 逼中打擊芬太尼

美國海關及邊境保衛局在美國芝加哥國際機場展示一袋袋合成強效類鴉片止痛劑「芬太尼」。（路透檔案照）

2023/07/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於合成強效類鴉片止痛劑「芬太尼」等合成毒品危害公共衛生甚劇，美國國務卿布林肯七日就相關威脅與因應召開部長級國際虛擬會議，號召至少八十四國組成反毒「全球聯盟」。布林肯告訴各國部長，美國是「礦坑中的金絲雀」，各國應從美國受到芬太尼等合成毒品的危害得到警惕，因為跨國犯罪企業正轉往他國擴張利潤。

美號召84國 中獲邀未出席

美國國務院指出，七日會議宗旨為「團結世界各國共同努力，阻止合成毒品非法製造與販運，辨識出新的毒品趨勢，並有效應對其公共衛生影響。」被美國視為芬太尼氾濫禍首之一的中國雖獲邀請與會，但中方並未派代表出席。美國國務院主管毒品問題的國務助卿羅賓遜六日指出，中方近月已不和美國官員就此議題往來，呼籲中方「以全球夥伴身分做更多」。

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布林肯致詞中提到，即使某國政府積極限制芬太尼前驅化學品的生產，毒販也會轉向他國訂購，暗示就算中國積極打擊芬太尼生產也不足以阻止毒害，需要更多國際合作。羅賓遜六日強調，美方無意指責或施壓，但美國努力促成聯盟以和其他國家共同打擊供應鏈，而聯盟國家「將負有與中華人民共和國打交道的責任」，因中方不和美國溝通但與他國仍有對話。

美國疾病預防中心（CDC）去年估藥物過量問題奪走美國十一萬條性命，其中近八萬人為鴉片類藥物害命，十八歲至四十九歲民眾頭號殺手正是芬太尼。

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