美組反毒聯盟 逼中打擊芬太尼
2023/07/08 05:30
〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於合成強效類鴉片止痛劑「芬太尼」等合成毒品危害公共衛生甚劇，美國國務卿布林肯七日就相關威脅與因應召開部長級國際虛擬會議，號召至少八十四國組成反毒「全球聯盟」。布林肯告訴各國部長，美國是「礦坑中的金絲雀」，各國應從美國受到芬太尼等合成毒品的危害得到警惕，因為跨國犯罪企業正轉往他國擴張利潤。
美號召84國 中獲邀未出席
美國國務院指出，七日會議宗旨為「團結世界各國共同努力，阻止合成毒品非法製造與販運，辨識出新的毒品趨勢，並有效應對其公共衛生影響。」被美國視為芬太尼氾濫禍首之一的中國雖獲邀請與會，但中方並未派代表出席。美國國務院主管毒品問題的國務助卿羅賓遜六日指出，中方近月已不和美國官員就此議題往來，呼籲中方「以全球夥伴身分做更多」。
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布林肯致詞中提到，即使某國政府積極限制芬太尼前驅化學品的生產，毒販也會轉向他國訂購，暗示就算中國積極打擊芬太尼生產也不足以阻止毒害，需要更多國際合作。羅賓遜六日強調，美方無意指責或施壓，但美國努力促成聯盟以和其他國家共同打擊供應鏈，而聯盟國家「將負有與中華人民共和國打交道的責任」，因中方不和美國溝通但與他國仍有對話。
美國疾病預防中心（CDC）去年估藥物過量問題奪走美國十一萬條性命，其中近八萬人為鴉片類藥物害命，十八歲至四十九歲民眾頭號殺手正是芬太尼。