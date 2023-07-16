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    日海水浴場驚現「野生海豚」！老翁遭撞擊肋骨骨折 雙手咬傷

    日本福井縣的水晶濱海水浴場多次出現野生海豚。示意圖。（法新社）

    日本福井縣的水晶濱海水浴場多次出現野生海豚。示意圖。（法新社）

    2023/07/16 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福井縣的一個海水浴場再次發生野生海豚傷人事件，一名男子在游泳時被海豚撞擊，導致肋骨骨折嚴重受傷，另外還有3人在戲水中被海豚咬傷。從5月開始，這個海水浴場就多次出現野生海豚的出沒，當地警方呼籲民眾在戲水時，若看見海豚應主動保持距離。

    綜合日本媒體報導，一位60多歲的男子於16日凌晨4時前往福井縣美濱町的「水晶濱海水浴場」游泳。在游泳過程中，他突然遭到野生海豚撞擊，男子立即被送往醫院接受治療，由於撞擊力過大，他的肋骨嚴重骨折，受傷相當嚴重。

    據了解，當時男子和另外兩名朋友一起在海中游泳，而野生海豚突然迅速游向他們，直接撞上男子。男子除了肋骨骨折外，還在雙手上留下了被咬傷的痕跡，而另外兩名朋友並未受傷。

    報導指出，此海水浴場從5月開始就多次出現野生海豚出沒的情況，截至當天下午4時，已發生了至少3起男性被野生海豚咬傷的傷害事件。

    警方表示，儘管該海域多次發生海豚咬人事件，但像這次因撞擊而導致傷害的案例相當罕見，而男子被攻擊的地點距離海岸僅約5公尺。警方呼籲民眾，游泳時看到海豚務必主動遠離，切勿靠近。

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